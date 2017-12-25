Администрация Вологды изменила условия конкурса на обслуживание маршрута №37Э

25.12.2017 [Общество]

Администрация Вологды объявила новый конкурс на обслуживание маршрута №37Э. Чиновники изменили его условия и уверены, что перевозчик, который сейчас занимается обслуживанием маршрута – «ВологдаТранс», на него заявится.

- Мы неоднократно проводили конкурсы на права обслуживания маршрутов , с тем количеством автобусов, которые были заявлены и предусмотрены схемой транспортного обслуживания. К сожалению, в данных конкурсах никто не принял участие, поэтому мы приняли решение об изменении условий проведения данных конкурсов. Конкурс повторно размещен, у нас есть уверенность, что существующий перевозчик, который обслуживает маршрут 37Э , он выйдет, подаст заявку на участие в конкурсе, и с ним будет заключен контракт. На маршруте продолжат работать два низкопольных автобуса. Сокращения маршрутов, которое ранее предлагалось, пока не будет, - заявил заместитель мэра Вологды Антон Мусихин.

Если в предыдущих конкурсах от перевозчика требовали обеспечить движение по маршруту шести автобусов, то, согласно новым условиям, обозначено не точное, а максимальное количество автобусов на 37Э – три. Ездить по маршруту они должны с 6 утра до 11 вечера, количество рейсов – 21.

Последний аукцион проводился 4 октября, на него никто не заявился. В том аукционе оговаривался интервал движения – не реже одного раза в полчаса. В новом аукционе этот интервал не указан.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Вологды, подвести итоги очередного конкурса планируют 28 января.

Кроме того, по словам Антона Мусихина, на маршруте №37 к концу января должно появиться два автобуса большой вместимости на замену «ПАЗикам».

Тэги: 37э, автобусы, общественный транспорт
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