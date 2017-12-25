В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления

25.12.2017 [Экономика]
В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления

Вологжанка Людмила Петрова больше не является председателем правления АО КБ «Северный кредит». Как нам сообщили в банке, она вышла из правления банка в ноябре 2017 года, а вместо нее был назначен врио председателя правления – Сергей Крылов.

- Банком заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу. Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО КБ «Северный Кредит», они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время АО КБ «Северный Кредит» подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка. Врио Председателя Правления Крылов С., а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами Банка, исчезли, - говорится в официальном обращении банка «Северный кредит».

Правда, как следует из выписки ЕГРЮЛ, врио председателя правления Сергей Крылов был назначен менее недели назад - 19 декабря.

В областном УМВД нам сказали, что к ним заявления от «Северного кредита» не поступало. В секторе «Северного кредита» по связям с общественностью нам не смогли ответить, в какое УМВД было подано заявление, сказав лишь, что, видимо, речь идет о Москве. Между тем, с марта 2011 года головной офис банка переехал в Вологду.

Как пояснили Newsvo в секторе «Северного кредита» по связям с общественностью, по их информации, Сергей Крылов сейчас в розыске. В банке также сказали, что в 2017 году в «Северном кредите» появились новые акционеры (их фамилии не называют).

Ранее Сергей Крылов являлся гендиректором автономной некоммерческой организации автомобильного спорта "Автоспортивные проекты" из Москвы. В сентбяря 2016 года организация была ликвидирована.

Напомним, что с 25 декабря банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции. Он отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

В банке подтвердили, что в скором времени, скорее всего это случится уже в следующем году, у учреждения отберут лицензию, однако заверили, что это не помешает физическим лицам получить их вклады.

- Деньги будет выплачивать правопреемник банка, которого назначат, когда отзовут лицензию. В первую очередь будут выплачивать вклады. Все свои деньги клиенты получат, просто позже – если в этом году не получат, то в следующем обязательно, - заверили в секторе «Северного кредита» по связям с общественностью.

Добавим, что в Вологде осталось шесть работающих банкоматов «Северного кредита».

Объявление на офисе "Севреного кредита" в Вологде.

В администрации Вологды заверили, что льготный проезд по картам "Северный кредит", который был "привязан" к карте "Забота", сохранится:

"Транспортное приложение в карте будет продолжать работать. Чтобы дальше им пользоваться, необходимо обратиться либо в центры "Электронная Вологда", либо в почтовые отделения, прописать на это транспортное приложение проездной билет, либо положить туда деньги для поездок, и дальше ее можно использовать. Льготный проезд сохраняется", - отметил заместитель мэра Вологды Антон Мусихин.

Тэги: банки, Северный Кредит
Фото: Newsvo
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