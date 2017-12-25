В новогодние праздники вологжане могут метнуть валенок и пострелять из лука

Окунуться в средневековье приглашает вологжан и гостей города общественная организация "Исток". 4 января с 11.00 (ред. - время может измениться) на стадионе "Локомотив" в рамках Фестиваля зимних видов спорта в Вологде будут работать площадки клуба.

- У входа на стадион гостей Фестиваля зимних видов спорта будут встречать "жители" средневековья. Здесь развернётся площадка "Богатырские забавы": можно будет побиться подушками, пометать валенки, сразиться в костюмах "пузатых" богатырей. Также можно будет сразиться "спортивным мечом" (ред. - безопасное вооружение, имитирующее оружие воинов, использовавшееся до огнестрельной эпохи). Это спортивное направление сейчас очень популярно. Прежде всего эта площадка будет интересна детям, но и любой взрослый при желании сможет принять участие,- рассказал корреспонденту Newsvo руководитель Вологодской общественной организации "Исток" Георгий Ажисантов.

Также на стадионе будет работать ещё одна традиционная площадка "Истока" - "Лучный тир", подготовленная стрелками клуба "Дикая охота".

Фестиваль зимних видов спорта пройдёт 4 января на стадионе "Локомотив" с 10.00 до 15.00 и станет частью проекта "Рождественская сказка" в Вологде.