Алексей Навальный сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

25.12.2017 [Политика]

Вечером 24 декабря Алексей Навальный привез в Центризбирком подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты России, сообщают "Ведомости". Теперь ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и вынести решение о регистрации или отказе.

Инициативные группы по выдвижению Навального собрались в нескольких городах, в том числе в Москве, где в присутствии представителей Центризбиркома за выдвижение Навального проголосовали 742 участника инициативной группы (при необходимом минимуме в 500 человек).

Выступая перед собравшимися, Навальный заявил, что идет на выборы, чтобы выиграть и «изменить власть». Если же ЦИК его не зарегистрирует, политик обещает начать кампанию по бойкоту выборов:

«Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен на выборы. Если я не буду зарегистрирован, то я буду призывать к всероссийской забастовке избирателей».

Навальный также призвал других кандидатов в таком случае сняться с выборов и тем самым их сорвать.

Напомним, согласно закону о выборах Навальный не имеет права избираться как судимый по тяжкой статье УК. Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что баллотироваться в президенты он сможет не ранее 2028 г.

В то же время судья Конституционного суда Константин Арановский не согласился с позицией высшего судебного органа о запрете на выдвижение на выборах для тех, кого осудили условно по тяжкой статье. Особое мнение Арановского было опубликовано вместе с определением КС 23 ноября, сообщал «Коммерсант».

 

Тэги: выборы, Навальный
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Клиенты «Северного кредита» в Вологде жалуются на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей
В банке "Северный кредит" в Вологде ограничили снятие наличных в банкоматах до 5 тысяч рублей в сутки
Вологду признали «богатым и несамостоятельным» городом
В Вологде закрылся обманывавший клиентов «Медцентр»
Программист Великоустюгской ЦРБ набрал кредитов на миллион рублей и признан банкротом
Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом
Вологодский банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции
Арбитражный суд Вологодской области признал «Стройиндустрию» банкротом
В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления
В Великом Устюге не разрешили проводить гей-парад в канун Нового года
25.12.2017 [Общество]

Ректором ВоГУ назначили начальника департамента госслужбы Вячеслава Приятелева

1373
0
25.12.2017 [Экономика]

В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления

3652
2
25.12.2017 [Общество]

Администрация Вологды изменила условия конкурса на обслуживание маршрута №37Э

528
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Волейболистки череповецкой «Северянки» выиграли все матчи сезона
247 млн рублей выделено на ремонт дворов и общественных пространств в Вологде в 2018 году
В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят многоуровневый салют
В Вологодской области стало больше преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством
В новогоднюю ночь проезд в автобусах Вологды будет стоить 40 рублей
Ректором ВоГУ назначили начальника департамента госслужбы Вячеслава Приятелева
Администрация Вологды изменила условия конкурса на обслуживание маршрута №37Э
 
22.12.2017 [Общество]

Забор преткновения

2447
0
25.12.2017 [БлогоVO]

Продемонстрировав успешные показатели на протяжении всей деятельности ...

197
0
25.12.2017 [Обзор Прессы]

Еще никто не рисовал Россию так, как эта череповецкая художница: 10 портретов

109
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика