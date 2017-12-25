Алексей Навальный сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Вечером 24 декабря Алексей Навальный привез в Центризбирком подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты России, сообщают "Ведомости". Теперь ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и вынести решение о регистрации или отказе.

Инициативные группы по выдвижению Навального собрались в нескольких городах, в том числе в Москве, где в присутствии представителей Центризбиркома за выдвижение Навального проголосовали 742 участника инициативной группы (при необходимом минимуме в 500 человек).

Выступая перед собравшимися, Навальный заявил, что идет на выборы, чтобы выиграть и «изменить власть». Если же ЦИК его не зарегистрирует, политик обещает начать кампанию по бойкоту выборов:

«Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен на выборы. Если я не буду зарегистрирован, то я буду призывать к всероссийской забастовке избирателей».

Навальный также призвал других кандидатов в таком случае сняться с выборов и тем самым их сорвать.

Напомним, согласно закону о выборах Навальный не имеет права избираться как судимый по тяжкой статье УК. Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что баллотироваться в президенты он сможет не ранее 2028 г.

В то же время судья Конституционного суда Константин Арановский не согласился с позицией высшего судебного органа о запрете на выдвижение на выборах для тех, кого осудили условно по тяжкой статье. Особое мнение Арановского было опубликовано вместе с определением КС 23 ноября, сообщал «Коммерсант».