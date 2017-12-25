Обращение к клиентам АО КБ «Северный Кредит»

АО КБ «Северный Кредит» был основан в 1993 году в г. Архангельске. В июле 2010 года Банк изменил местонахождение головного офиса и стал располагаться в г. Череповце. С марта 2011 года головной офис Банка переехал в г. Вологду. Сеть Банка была представлена головным офисом в Вологде, тремя филиалами (Ярославль, Москва, Симферополь), семью дополнительными и шестью операционными офисами в Череповце, Соколе, Великом Устюге, СПб, Коми, Крым.

Банк создавался с целью финансирования внутренних проектов города и области, поддержки бизнеса и населения Вологодчины. Основными направлениями деятельности Банка являлись банковские услуги для корпоративных клиентов, розничные банковские услуги, кредитно-инвестиционная деятельность, сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Обладая всеми необходимыми возможностями и высокотехнологичными инструментариями для осуществления банковских операций, АО КБ «Северный Кредит» долгое время являлся одним из лидеров на рынке финансовых услуг Вологодчины. Банк участвовал во многих социально-значимых проектах города, чем впоследствии заслужил статус социально-ответственного Банка. АО КБ «Северный Кредит» единственный из финансовых учреждений Вологодчины принимал платежи населения без комиссии, чем безусловно оказывал выгодные услуги вологжанам, в особой степени пенсионерам.

Благодаря собственному процессинговому центру Банка, клиенты могли оценить качество обслуживания терминалов самообслуживания, банкоматов, POS-терминалов установленных в торгово-сервисных предприятиях не только в Вологде, но и в других регионах. Их совокупное количество составляло более 2000 единиц.

Совместный проект Банка и Правительства Вологодской области, Администрации города Вологды заслуживал отдельного внимания. Получив карты «Забота» с банковским приложением от АО КБ «Северный Кредит», пенсионеры, ветераны боевых действий, почетные доноры, многодетные семьи из других районов региона смогли оценить все привилегии (скидки, транспортное приложение, бонусы, в том числе дополнительно предоставляемых Банком) социального проекта «Забота».

АО КБ «Северный Кредит» была разработана длительная стратегия развития, целью которой являлось качественное комплексное банковское обслуживание клиентов Банка - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц - по всей сети Банка от Архангельска до Республики Крым.

АО КБ «Северный Кредит» прошёл через все тяжёлые испытания. Была проделана огромнейшая работа, как среди всех работников Банка, так и со стороны клиентов и партнёров, которые долгое время были с банком. Несмотря на банковский перманентный кризис, информационные атаки об отзывах лицензии, санкции со стороны Минфина США и Украины и прочих трудностей, Банк активно укреплял свои позиции и активно развивался.

Продемонстрировав успешные показатели на протяжении всей деятельности, Банком заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу. Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО КБ «Северный Кредит», они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время АО КБ «Северный Кредит» подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка. Врио Председателя Правления Крылов С., а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами Банка, исчезли.

АО КБ «Северный Кредит», как социально-ответственный Банк для своих клиентов, совместно с Правительством Вологодской области, Пенсионным фондом, а так же с Администрацией города Вологды выработали все механизмы решений. Пенсии, заработная плата, ранее переведенные на счета граждан в АО КБ «Северный Кредит», на данные счета зачислены в полном объёме. Коммунальные платежи, уплаченные физическими лицами, также в полном объёме поступили на счета ресурсоснабжающих предприятий.

Карта «Забота», ранее выпущенная банком, будет приниматься всеми торговыми точками в качестве карты на предъявителя.

О своих сбережения, клиенты АО КБ «Северный Кредит» могут не беспокоиться. В соответствии с №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» наши клиенты (физические лица и индивидуальные предприниматели) смогут получить возмещение по вкладам. Речь идёт о выплатах в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн. рублей. К указанным вкладам физических лиц относятся: срочные вклады, вклады до востребования, включая валютные вклады, а также текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским картам (для перечисления заработной платы, пенсий, стипендий или иных социальных выплат).

АО КБ «Северный Кредит» благодарит всех своих клиентов, партнёров, и просто неравнодушных людей, которые до последнего переживали за Банк и его будущее, надеясь на то, что это очередные трудности, которые Банк вновь преодолеет. Ведь он сильный, он всё сможет. Он - родной Банк «Северный Кредит».

Коллектив Банка «Северный Кредит».