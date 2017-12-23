В банке "Северный кредит" в Вологде ограничили снятие наличных в банкоматах до 5 тысяч рублей в сутки

23.12.2017 [Экономика]

На официальном сайте банка "Северный кредит" сегодня 23 декабря появилась информация об ограничении суммы, которую можно снять в банкоматах в течение суток:

-В связи с большим наплывом клиентов на банкоматы Банка, с целью снятия наличных денежных средств. Банк вынужден ввести новые временные ограничения по максимальному объему операций физических лиц в сутки. Клиенты Банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 5 000 (Пяти тысяч) руб. в сутки. Технические проблемы, связанные с оплатой товаров и услуг при помощи POS терминалах Банка – исправлены.

Кредитная организация приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

По всем вопросам, связанным со сбоями в работе банка, «Северный кредит» просит обращаться по телефону в Вологде: 78-62-64.

Кроме того, в Пенсионный фонд РФ поступило письмо от "Северного кредита" с просьбой не переводить январские пенсии на карты их банка. Пенсионный фонд просит вологжан изменить способ доставки пенсии - либо выбрать один банков. с которыми заключен договор у пенсионного фонда, либо выбрать способ получения пенсии наличными на Почте России.

- Информация для пенсионеров, получавших пенсии в "Северном кредите"! ПФР перечислил пенсии банку в полном объёме. Северный кредит обещал декабрьские пенсии выплатить. Далее пенсионерам, при желании сменить доставщика пенсий, необходимо написать в Управлении ПФР г. Вологды на Зосимовской-45А заявление о смене доставочной организации (их 20 в Вологде) и приложить реквизиты нового банка. В Управлении ПФР открыты специально 2 окна. Предварительно подойти к Справочному. Но самый лучший вариант - воспользоваться Личным кабинетом https://es.pfrf.ru/ - такое объявление появилось 22 декабря в группе ПФ РФ по Вологодской области ВКонтакте.

А в группе Вологодского государственного университета ВКонтакте студентам, получающим стипендию на карту "Северного кредита", сегодня предложили подойти в Сбербанк, чтобы получить там карты.

  Пользователь ConTrust в telegram-канале "Финансы и недвижимость" написал, что в "Северном кредите" проходят внеплановые проверки:

Напомним, 21 декабря клиенты банка "Северный кредит" стали жаловаться на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей. А 22 декабря у здания на Герцена, где располагается офис "Северного кредита" в Вологде образовались очереди клиентов. В соцсетях люди пишут, что у банка отзовут лицензию, однако официально такой информации пока не было.

 

Тэги: банки, Северный Кредит
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