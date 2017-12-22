МОК пожизненно отстранил череповецкого конькобежца Артема Кузнецова от участия в Олимпиадах

Очередные 11 дел, открытые комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам перепроверки проб с Олимпийских игр-2014, завершились обвинительными приговорами, сообщает портал "Р-Спорт". На этот раз в употреблении допинга обвинили спортсменов, участвовавших в лыжных гонках, женском хоккее, бобслее, а также санном и конькобежном спорте.

Среди дисквалифированных конькобежцев - череповчанин Артем Кузнецов и Иван Скобрев. За нарушение антидопинговых правил аннулированы их результаты, полученные на Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Они намерены отстаивать свои права в CAS (ред. - Спортивный арбитражный суд0, оба отрицают применение допинга. Напомним, на Олимпиаде в Сочи Артем Кузнецов занял 19 место на дистанции 500 метров.

Решение МОК основывается на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.