МОК пожизненно отстранил череповецкого конькобежца Артема Кузнецова от участия в Олимпиадах

22.12.2017 [Спорт]

Очередные 11 дел, открытые комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам перепроверки проб с Олимпийских игр-2014, завершились обвинительными приговорами, сообщает портал "Р-Спорт". На этот раз в употреблении допинга обвинили спортсменов, участвовавших в лыжных гонках, женском хоккее, бобслее, а также санном и конькобежном спорте.

Среди дисквалифированных конькобежцев - череповчанин Артем Кузнецов и Иван Скобрев. За нарушение антидопинговых правил аннулированы их результаты, полученные на Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Они намерены отстаивать свои права в CAS (ред. - Спортивный арбитражный суд0, оба отрицают применение допинга. Напомним, на Олимпиаде в Сочи Артем Кузнецов занял 19 место на дистанции 500 метров.

Решение МОК основывается на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

- Ни у меня, ни у Артема Кузнецова, ни у Крюкова нет никаких изменений анализов. Все держится исключительно на показаниях Родченкова, на том, что он заявил, что мы были в списке спортсменов, которые были на особом контроле. Я не виновен, мне скрывать нечего", - сказал Скобрев корреспонденту агентства "Р-Спорт" по телефону.

Тэги: конькобежный спорт
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Клиенты «Северного кредита» в Вологде жалуются на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей
В Вологде закрылся обманывавший клиентов «Медцентр»
Активист российского ЛГБТ-движения хочет сделать Великий Устюг новогодней гей-столицей Европы
Вологду признали «богатым и несамостоятельным» городом
В администрации Вологды назвали здания, которые больше всего уродуют город с точки зрения рекламы
Программист Великоустюгской ЦРБ набрал кредитов на миллион рублей и признан банкротом
Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом
Арбитражный суд Вологодской области признал «Стройиндустрию» банкротом
В Вологодском районе «Рено» выехал на встречку и врезался в грузовик: водитель погиб
Череповчанин выиграл суд у экстрасенсов «ТНТ», которые обвинили его в убийстве жены
21.12.2017 [Политика]

В Вологодской области заключили контракт на 5,1 млн рублей на авиаперелеты для чиновников

2133
0
22.12.2017 [Происшествия]

Заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Грязовце, отправится на 2,5 года в колонию строгого режима

1215
0
21.12.2017 [Экономика]

Бюджет Вологды на 2018 год принят с дефицитом 253 млн рублей

1582
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Рождество в Вологде пройдёт фестиваль вертепных театров
МОК пожизненно отстранил череповецкого конькобежца Артема Кузнецова от участия в Олимпиадах
Пожар в дачных домах деревни Коченьга Тотемского района устроили воры, заметавшие следы
Хоккейная "Северсталь" проиграла команде из Китая
Комплекты для занятий робототехникой поступили в три центра допобразования Вологды
В зимние каникулы в Кирилловском районе гости "Сугорья" обожгут йольское полено
Заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Грязовце, отправится на 2,5 года в колонию строгого режима
 
22.12.2017 [Общество]

Забор преткновения

1380
0
23.12.2017 [БлогоVO]

ДТП на Ленинградской

59
0
21.12.2017 [Обзор Прессы]

«Я не от партии, я просто мама»: как жители городов объединяются ради защиты своих прав

785
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика