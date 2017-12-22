Пожар в дачных домах деревни Коченьга Тотемского района устроили воры, заметавшие следы

22.12.2017 [Происшествия]

В Тотемском районе участковый в одиночку задержал подозреваемых в поджоге и кражах из дачных домов в деревне Коченьга. Ими оказались двое молодых людей.

Вчера утром в дежурную часть ОМВД России по Тотемскому району поступило сообщение о возгорании нескольких дачных домов в деревне Коченьга, что в 60 км от Тотьмы. На место был направлен старший участковый уполномоченный, капитан полиции Алексей Коротин.

- Прибыв в д. Коченьга, полицейский выяснил, что горели четыре дачных дома, у ряда других домов имелись следы взлома. Кроме того, участковый узнал у пожарных, что когда они ехали к деревне, то видели, как в лесной массив убегали двое человек. Алексей Коротин незамедлительно отправился на поиски злоумышленников, которых, возможно, видели сотрудники пожарной бригады, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Участковый предположил, что неизвестные попытаются выйти на трассу, и на служебном автомобиле обследовал участок автодороги и местность в районе отворотки на Коченьгу. Через некоторое время он увидел, что вдоль дороги в сторону Нюксенницы идут двое молодых людей. Участковый подъехал к ним и представился, застав подозреваемых  врасплох.

- Внешний вид верхней одежды мужчин говорил о том, что до выхода на трассу они долго шли по глубокому снегу. Моментально оценив ситуацию, участковый уполномоченный, не теряя ни секунды, задержал заподозренных, применив наручники, посадил в машину и отвез к отворотке на д. Коченьга, где дождался приезда следственно-оперативной группы, - говорится в сообщении УМВД.

Задержанными оказались безработные молодые люди 21 года и 22 лет.  В лесу полицейские обнаружили брошенную ими и прикрытую курткой дорожную сумку. Внутри находились продукты питания и различные предметы, очевидно похищенные из дачных домов. При досмотре в карманах одежды мужчин также было обнаружено большое количество различных мелких вещей. Однако свою причастность к кражам с дач задержанные первоначально отрицали.

Позднее выяснилось, что молодые люди оба родом из Ростовской области. Один из них около года постоянно проживает в Тотьме, а в деревне Коченьга есть дача, принадлежащая родственникам молодого человека. Его приятель-земляк из Ростовской области приехал к нему погостить, и друзья три дня провели на той самой даче.

Участковый Алексей Коротин отправился на осмотр дачного участка. Там он обратил внимание на беседку, на полу которой посередине лежал кусок рубероида. Приподняв его, полицейский обнаружил люк в полу, ведущий в кессон, наполненный различными вещами – дачной техникой, инвентарем и другой утварью. При предъявлении находки подозреваемые сознались в проникновениях в дома и в кражах, а также в том, что четыре дома они подожгли, чтобы замести следы. От действий злоумышленников пострадали в общей сложности 11 домохозяйств.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Подозреваемые задержаны и помещены в следственный изолятор временного содержания. Решается вопрос об их аресте.

Тэги: воры, поджог, кража
Фото областного УМВД
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