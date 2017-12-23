В Рождество в Вологде пройдёт фестиваль вертепных театров

23.12.2017 [Общество]

Фестиваль вертепных театров пройдёт в Вологде 7 и 8 января. Десять фольклорных коллективов из Ярославской области, Данилова, Нюксеницы, Череповца и Шекснинского района в Рождество покажут свои представления, а также проведут святочные игры на площади Революции и в центре «Забота». 

8 января артисты выедут в социальные учреждения: больницы, дома-интернаты и дома ветеранов, где покажут вертепные представления и вручат подарки-угощения, сообщает городская администрация.

Фестиваль вертепных театров станет частью новогодней программы "Рождественская сказка в Вологде".

Тэги: новый год, Рождество
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