Хоккейная "Северсталь" проиграла команде из Китая

22.12.2017 [Спорт]

Китайская хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» обыграла в Шанхае череповецкую "Северсталь".  Матч состоялся сегодня на стадионе Фэйян.

 «Северсталь» первой открыла счёт: Даниил Вовченко уже на второй минуте матча реализовал большинство. Второй период прошел в равной борьбе,  были атаки на те и другие ворота, в этой обоюдоострой борьбе  хозяева площадки сумели сравнять счет.

В начале третьего отрезка игры у «Северстали» был не плохой шанс вновь выйти вперед, четыре минуты большинства, но реализовать их череповчане не смогли. Основное время матча завершилось 1:1, а победу китайскому клубу принёс рикошет послу броска Артурса Кудлы 2:1

После 43 игр у «Северстали» одинаковое количество очков с московским «Спартаком», по 61-му, но по дополнительным показателям восьмую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф, пока занимают москвичи. В следующем матче, 24 декабря, «Северсталь» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

Тэги: ХК «Северсталь»
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