Комплекты для занятий робототехникой поступили в три центра допобразования Вологды

Комплекты для занятий робототехникой закупили детско-юношеские центры «Лидер» и «Единство», а также Дворец творчества для детей и молодежи Вологды. Оборудование было приобретено на средства федерального бюджета по программе персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Первые комплекты техники были закуплены весной, а сейчас реализован второй этап. Вологде на три учреждения дополнительного образования было направлено 3 миллиона 300 тысяч рублей.

- Из этой суммы двести тысяч рублей потрачены на повышение квалификации педагогов. Остальные деньги распределили между тремя учреждениями для покупки оборудования. Это очень важный элемент обучения. Конструирование развивает инженерное мышление, ребята приобретают навыки, которые позволят в дальнейшем углубленно заниматься математикой, физикой и биологией – основополагающими науками, – отметила начальник управления образования администрации города Ирина Гуляева.

В городской ресурсный модельный центр «Лидер» были закуплены 10 комплектов конструкторов, 15 ноутбуков, процессоры с программным обеспечением, интерактивная доска и два мультимедиа. Еще часть оборудования центр приобрел на собственные средства от платных услуг. В результате проведенной работы оборудовано два дополнительных кабинета для занятий. Теперь моделированием в «Лидере» занимаются 240 школьников. Это на 40 юных конструкторов больше, чем раньше.

- В планах – развивать конструирование на основе «LEGO Arduino» с использованием электронных микросхем. В следующем году мы откроем еще один кабинет, где будут заниматься старшие дети непосредственно программированием. Часть оборудования уже закуплена на федеральные средства, еще часть мы дополнительно приобретем на внебюджетные средства, – рассказала директор детско-юношеского центра «Лидер» Ольга Вертугина.

В программе персонифицированного финансирования Вологда приняла участие впервые. Детям было выдано более 4,5 тысячи сертификатов, которые дают право на бесплатные занятия в кружках научной, художественной или социально-педагогической направленности. А также город получил право на средства для закупки нового оборудования. Благодаря этому число ребят, занимающихся моделированием, выросло как минимум на 160 человек.