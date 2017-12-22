В зимние каникулы в Кирилловском районе гости "Сугорья" обожгут йольское полено

Усадьба «Сугорье» в Кирилловском районе приглашает вологжан на новогоднюю программу «Зимний солнцеворот».

Она будет проходить с 1 по 7 января и расскажет о народных новогодних традициях: как проходило празднование древнего славянского Нового года - Зимнего солнцеворота ( Карачун) и праздника Йоль у скандинавских народов. Участники приготовят ритуальный напиток бьор, обожгут йольское полено под старинную песню викингов «Viellemann», совершат прогулку по «тайнику» - подземному ходу, наполненному загадочными звуками, услышат легенды о древних панских кладах по заклятию и отправятся на поиск одного из них.

Также в программу "Зимний солнцеворот" входит катание с береговой кучи на ледянках и чаепитие с новогодними рогульками и йольским поленом.

Продолжительность праздника 3 часа 30 минут. Вход платный.

Более подробную информацию о мероприятиях "Сугорья" можно узнать в группе ВКонаткте.