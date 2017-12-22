Заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Грязовце, отправится на 2,5 года в колонию строгого режима

В Грязовце вынесли приговор заключенному, сбежавшему из колонии-поселения №6.

Напомним, инцидент произошел 4 сентября этого года. 34-летний осужденный, отбывающий наказание за кражи, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, взобрался на забор-ограждение колонии и незаконно покинул пенитенциарное учреждение.

Спустя несколько часов осужденный был обнаружен и задержан сотрудниками УФСИН России по Вологодской области на территории Грязовецкого района.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств, назначил наказание виновному в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Вологодской области.

За осужденным остается право на обжалование приговора в апелляционном порядке.