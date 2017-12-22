Птицефабрику «Малечкино» в Череповецком районе признали банкротом

Арбитражный суд Вологодской области признал ООО «Птицефабрика «Малечкино» банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.

- На дату рассмотрения дела у ООО «Птицефабрика «Малечкино» имеется установленная судом задолженность в размере более 26 000 000 руб., которая не погашена свыше трех месяцев, следовательно, должник отвечает признакам несостоятельности, установленным Законом о банкротстве, - говорится в решении суда от 4 декабря этого года.

По данным череповецкой районной газеты «Сельская новь», в июле этого года на предприятии из-за больших сумм долгов была введена процедура наблюдения. Было объявлено, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней.

За этот срок о намерении взыскать долги заявили ООО «Агротрейд», ООО «Малечкино», ООО «Газпром Межрегионгаз Вологда», Межрайонная инспекция ФНС № 8 по Вологодской области, ОАО «Вологодская сбытовая компания», АО Коммерческий банк «Северный Кредит».

- Напомним, что предприятие существует с 2010 года, оборудование оно арендовало у другого банкрота - ЗАО "Малечкино". В начале 2015 года ООО уже находилось под угрозой ввода процедуры-наблюдения из-за «смешного» долга менее полумиллиона рублей, но тогда финансовую ситуацию удалось выправить, благо у птицефабрики не было долгов по зарплате и перед ресурсными организациями оно старалось расплачиваться в срок. Но уже в сентябре того же года ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" подало исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании миллиона рублей, - сообщает «Сельская новь».

Теперь, после признания птицефабрики банкротом, снова объявлен прием требований кредиторов - в течение двух месяцев. Судебное заседание по результатам процедуры конкурсного производства назначено на 28 мая 2018 года.

Напомним, что в октябре этого года региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении директора птицефабрики. По версии следствия, в 2016 году он скрыл 3,5 млн рублей предприятия от налоговых сборов.

В декабре 2016 года сообщалось, что убыточное «Малечкино» получит поддержку из бюджета:

- Два предприятия арендуют мощности птицефабрики. Одно из них – ФГУП «Вологодское», которое подчиняется Федеральной службе исполнения наказаний. Оно заканчивает свою работу уже к 1 января. В целом, планируется, что ООО «Малечкино» - второй арендатор – планирует развивать свою деятельность, возможно, участвовать в торгах, которые состоятся в первом квартале 2017 года, выкупать задолженность предприятия и разворачивать производство в полный рост, - пояснил замгубернатора Михаил Глазков.

Областные власти тогда заявляли, что намерены оказать всяческую поддержку предприятию и сохранить коллектив, обеспечив его стабильной работой. Предполагалось, что птицефабрике помогут субсидиями и «координирующими действиями на пути к развитию».

До этого, в апреле 2016 года, депутаты заксобрания приняли решение о выделении субсидии 98 млн рублей шести предприятиям, в число которых вошла и птицефабрика "Малечкино". В июне 2017 года из-за неуплаты налогов и коммунальных платежей автопарк птицефабрики "Малечкино" уменьшился на три автомобиля - их арестовали приставы. К сентябрю 2016 года долг птицефабрики за электроэнергию превысил 4 млн рублей.

Около 13 лет назад птицефабрика «Малечкино» вошла в скандально известный "Вологодский центр птицеводства". К 2014 году бюджетные вливания в предприятия ВЦП за период его существования составили около 400 млн. рублей. В 2012 году "Малечкино" была передана в аренду ФСИН.

Ранее, 10 августа, банкротом было признано ООО «Шекснинский бройлер».