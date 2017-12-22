В Вологодском драмтеатре пройдёт гала-концерт "Рождественских огней"

22.12.2017 [Культура]

7 января в Вологодском драматическом театре состоится гала-концерт участников IV Всероссийского конкурса-фестиваля искусств "Рождественские огни". В нём примут участие конкурсанты, которых по результатам второго тура выберет жюри.

Конкурсные прослушивания участников второго тура пройдут 6 января в Вологодском областном колледже искусств. Во второй тур в номинации "Инструментальное исполнительство" (солисты) прошли 44 участника в возрасте от 9 до 21 года, 4 ансамбля и 4 оркестра, в том числе "Оркестр русских народных инструментов" Вологодского областного колледжа искусств.

В номинации "Хореография" примут участие 15 танцевальных коллективов. Участники исполнят ирландские, народные, современные и классические (ред.балет) танцы.  

В номинации "Театральное творчество" во втором туре выступят пять театральных коллективов, среди них три вологодских - "Молодёжный экспериментальный театр-студия "Сонет", музыкально-драматическая студия "Страна чудес" и театр пластики рук "Ультрафиолет" посёлка Непотягово.

Театр-студия "Сонет" покажет отрывок поэтического спектакля "Из детства", посвящённый вологодской поэтессе Ольге Фокиной, студия "Страна чудес" представит композицию "Россия - это мы" и отрывки из музыкального спектакля "Фантазии на тему...или грёзы по Шекспиру", а театр пластики рук из Непотягово покажет композицию "Вальс цветов".

В номинации "Художественное слово" 45 участников: 44 сольных чтеца и один дуэт. Все они будут читать стихи и отрывки произведений любимых авторов. Самому маленькому оратору 5 лет. Это Светлана Соловьёва, воспитанница детского сада №100 "Вербушка". Света прочтёт стихотворение Николая Рубцова "Зимняя песня" и "Вологда" Татьяны Петуховой.

Вокал представлен тремя номинациями: "Академический вокал","Эстрадный вокал"и "Народный вокал".

Лучшие конкурсанты станут лауреатами 1, 2 и 3 степени. Церемония награждения победителей пройдёт перед гала-концертом.

- В этом году в фестивале принимают участие 20 областей и регионов: Тюменская, Мурманская, Свердловская, Архангельская и другие, республики Карелия, Коми, Чувашия. Вологодскую область представляют 17 районов, Вологда и Череповец. В I туре фестиваля участвовали 213 солистов, 87 коллективов (969чел.) по всем четырём номинациям. Всего 1182 человека. Во II тур прошли 12 районов, 2 городских округа: Вологда и Череповец,16 областей. Солистов -119, коллективов - 56 (ред. в них задействовано 653 человека.) Всего во втором туре участвуют 772 человека,- рассказала руководитель учебно-методического центра по художественному образованию Наталья Серебренник.

Начало гала-концерта 14:00. Вход свободный по предварительной записи по тел: 28-07-28

Тэги: концерты, фестивали
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