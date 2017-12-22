Забор преткновения

Наталья Рюмина

Newsvo разбирался в истории с «захватом» в Вологде территории размером с половину листа А4, в котором обвинили вологодского бизнесмена. Мужчина пытается оспорить обвинения. В 1990-х годах фирма, руководителем которой он сейчас является, установила на своей земле забор, а спустя лет 20 землю перемежевали так, что, по закону, предприниматель даже на машине не может к своему зданию подъехать – теперь забор и проезды с коммуникациями оказались на земле Вологодского кооперативного колледжа и потребительского кооператива «Содружество».

Дела давно минувших дней

Напомним, проведенная прокуратурой проверка показала, что предприниматель незаконно занял часть земельного участка, которая составляет всего 0,001 % от его общей площади - около 300 кв.см.

Эта история тянется с 1992 года. Тогда Вологодский кооперативный техникум (ред. - сейчас колледж) преобразовался в УППО Комус, получив себе в собственность здание на Горького 93. Позже к зданию возвели пристройку (ее адрес - Горького, 91), которая была продана компании «Нартекс». Фирме также был предоставлен в пользование земельный участок, который был изъят у техникума по постановлению администрации Вологды.

«Нартекс» в свою очередь перепродал здание фирме «ОКОР». Постановлением администрации Вологды покупателю также отошло 0,0997 гектаров земли для эксплуатации административного здания – эту пристройку сейчас и занимает фирма «ОКОР».

Однако в 2006 году институт «Вологдаинжпроект» выполнил комплекс землеустроительных работ по уточнению границ земельного участка, который был предоставлен НОУ «Вологодский кооперативный техникум» на праве бессрочного пользования. В итоге к техникуму отошли и 0,0997 гектаров земли коммерческой фирмы.

Владельцем пристройки сейчас является ООО «Группа компаний «ОКОР», директора которого обвинили в том, что он самовольно занял участок земли площадью 300 квадратных сантиметров – это площадь размером примерно с половину листа формата А4. «Самовольно захваченным» оказался забор, поставленный на законных основаниях фирмой «ОКОР» и кооперативным техникумом еще в 1990-х годах.

Территория в 300 кв.см. получилась в результате вычисления площади узкого основания забора. В июле 2017 года на участок приехала прокуратура и совместно со специалистами управления Росреестра по Вологодской области провела проверку. В ходе «визуального осмотра» сотрудники прокуратуры вместе со специалистами Росреестра выяснили, что на участке, установлен забор площадью 0,03 квадратных метра, который используется владельцем пристройки. Так как никаких правоустанавливающих документов на этот забор не было, Директора фирмы Петра Шапошникова признали виновным в захвате территории. В фирме «ОКОР» (которой, к слову, тогда руководил другой человек), устанавливая забор в 90-х годах, конечно, не догадывались о том, что через лет 20 землю перемежуют так, что он даже на машине не сможет к своему зданию подъехать.

Слева - здание Вологодского кооперативного колледжа, справа - пристройка из белого кирпича фирмы ГК "ОКОР"

Здание, к которому не подъехать

В июне 2017 года Петр Шапошников получил претензию от руководства Вологодского кооперативного колледжа и ПО "Содружество", в которой сообщалось, что администрация Вологды предоставила им в собственность здание на Горького, 93 до 1 августа 2065 года. Они потребовала освободить территорию за забором от машин, мотивируя тем, что автомобили там ставятся незаконно.

Чтобы оспорить результат землеустроительных работ, гендиректор фирмы Петр Шапошников обратился в прокуратуру, считая, что кадастровые работы проведены неправильно. В первый раз в прокуратуре ответили, что инженер ни в чем не виноват.

- Боле того, вместо выявления факта включения в межевой план ложных сведений предпринято затягивание рассмотрения материалов до истечения срока давности привлечения кадастрового инженера к ответственности (один год с даты включения в межевой план ложных сведений), направлено письмо в Управление Росреестра о проверке самого заявителя. В тот же день осуществлен выезд на земельный участок, - считает гендиректор ГК "ОКОР".

Второй раз дело рассматривал другой прокурор, в ответе он написал, что фактически используемые границы земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305008:33 отличаются от границ установленных. Например, туда вошли часть дороги и тротуары на улице Горького – они оказались в аренде у кооперативного колледжа. А границы, по которым проведено межевание, оказались не закреплены на местности.

Пристройку при этом аккуратно «вырезали», присвоив ей свой кадастровый номер. Теперь техникум шлет претензии, и просит не пользоваться их землей. То есть предприниматель не может подъехать к своему зданию на машине и оставить ее там.

Департамент имущественных отношений города Вологды предложил предпринимателю решить проблему через суд.

«Сведения ЕГРН не содержат информацию о кадастровых номерах объектов недвижимости, в пределах которых расположен данный проезд , поэтому в настоящее время не представляется возможным точно определить в границах какого земельного участка расположено данное сооружение . При этом проезд поставлен на кадастровый учет на основании технического паспорта выданного ООО «Окор», а не ООО ГК Окор, право собственности последней на данный проезд не подтверждено», - пояснили в департаменте имущественных отношений.

Однако в суде владельцу пристройки… отказали в том, чтобы провести новые землеустроительные работы, и не нашли нарушений в действиях кадастрового инженера.

Тот самый забор.

Правовой тупик

Тем временем директора фирмы «ОКОР» все еще считают виновным в том, что он самовольно занял участок.

«По результатам проведенной проверки, несмотря на заключение Росреестра по Вологодской области о заведомо ложных сведениях, возбудили дело против фирмы и заместителем главного государственного инспектора по использованию и охране земель Управления Росреестра по Вологодской области (далее – Росреестр) фирма признана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Вместе с тем, административное наказание в виде предупреждения применено к соответствующему юридическому лицу за занятие части земельного участка площадью 300 кв.см, составляющей всего 0,001% (одну тысячную) от его общей площади. При указанных обстоятельствах на основании ст. 2.9 КоАП РФ данное правонарушение должно квалифицироваться в качестве малозначительного. С учетом изложенного заместителем прокурора области принесен протест на вышеуказанное незаконное постановление, который руководителем территориального Управления Росреестра удовлетворен, дело об административном правонарушении прекращено», - говорят в прокуратуре Вологодской области.

Однако в фирме «ОКОР» возражают, что по закону невозможно пользоваться зданием, если к нему нельзя подъехать: