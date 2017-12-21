В Череповце работники промбазы украли с предприятия 174 килограмма цветного металла

Трое череповчан украли с промбазы 174 килограмма цветного металла и 400 метров медного кабеля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудникам отдела уголовного розыска в Череповце поступила информация о том, что с территории базы, принадлежащей крупному промышленному предприятию, похищается цветной металл. Какое именно предприятие, в областном УМВД не называют. Полицейским удалось установить автомобиль, на котором предположительно злоумышленники вывозят краденое имущество.

- Грузовик был остановлен стражами правопорядка совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Вологодской области на выезде с территории промышленной базы. При осмотре машины полицейские обнаружили в специально обустроенном тайнике различные изделия из цветного металла общей массой 174 кг, а также около 400 метров медного кабеля, принадлежащие предприятию, - сообщает областное УМВД.

В момент задержания в машине находились трое ранее не судимых мужчин в возрасте от 32 до 54 лет. Их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Мужчины, являвшиеся работниками данной базы, признались, что решили сдать украденное в пункт приема металла, а вырученные деньги поделить между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.