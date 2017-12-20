Просроченные блинчики и ветчину изъяли в супермаркете на площади Чайковского в Вологде

Испорченные блинчики, огурцы и ветчину обнаружили активисты «Народного контроля» в супермаркете федеральной торговой сети на площади Чайковского. Один из продуктов – мягкий сливочный сыр – оказался просрочен более, чем на полтора месяца.

- Мы проверили, как здесь работает акция этой торговой сети, связанная с покупкой просроченного товара. Согласно ее условиям, если вы находите просроченный товар, несете его на кассу, и там его пробивают, то вы говорите кассиру, что продукт просрочен, и вам возвращают деньги. При этом взамен испорченного товара дают бесплатно такой же, но свежий. Понятно, что мы этим не злоупотребляем. По сути, мы могли всю корзину сейчас пробить, и нам бы всю корзину принесли. Но цель нашей акции - не наживаться на магазинах, а сделать так, чтобы просроченной продукции не было, и люди могли покупать продукты, не боясь. За сыр нам деньги вернули и заменили на свежий, - рассказал депутат Законодательного собрания области, региональный куратор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Денис Долженко.

Просроченные товары передали руководству магазина, завтра несвежие продукты будут утилизированы.

Еще один магазин, который посетили сегодня участники рейда – недавно открывшийся гипермаркет на улице Дальней. Впервые «Народный контроль» побывал в торговой точке региональной сети. Там просроченной продукции найдено не было. Однако активисты обнаружили стаканчик сметаны с поврежденной упаковкой.

- У нас такие рейды проходят примерно раз в две недели, проходим два-три магазина. Сегодня немного нашли просрочки, это радует. Я заметил, что чаще испорченные продукты продают в торговых точках, у которых небольшая проходимость, - рассказал Newsvo активист Егор.

Сообщить "Народному контролю" о магазинах, в которых часто продают несвежие продукты, можно в приемную депутата Дениса Долженко по телефону (817-2) 595-137.