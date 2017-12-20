Тысячи вологжан могут остаться в Новый год без света из-за долгов

В конце ноября – начале декабря Вологдаэнергосбыт проинформировал абонентов о задолженности за потреблённую электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения за неуплату. На погашение долга даётся 20 дней. Для 10 360 должников в Вологодской области этот срок истекает на этой и следующей неделе - накануне новогодних праздников.

По законодательству РФ поставщик электроэнергии имеет право ограничить энергоснабжение после однократного предупреждения неплательщика. Причем, уведомить должника можно разными способами: письменно, через СМС, информацию в квитанции или телефонный звонок с записью разговора. Это для многих становится неожиданностью.

Напомним, что специалисты Вологдаэнергосбыта могут ответить на вопросы жителей на сайте и в группе ВКонтакте.

Напомним, что по решениям судов платить приходится еще больше: пени, госпошлина, в случае отключения – оплата работ по отключениюподключению квартиры к электросети.

Уведомляя об отключении электроэнергии в связи с задолженностью, энергетики предупреждают и об этих дополнительных тратах, но многие жильцы на этом этапе игнорируют информацию. Особенно часто такие ситуации возникают с жильцами многоквартирных домов в крупных городах: Вологде, Череповце, Великом Устюге и Соколе.

Общая сумма просроченной задолженности за электроэнергию бытовых потребителей Вологодской области на 1 декабря 2017 года составила более 281 млн рублей.