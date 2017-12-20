За ложные сообщения о терактах хулиганам будет грозить до 8 лет колонии

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20.12.2017 [Общество]

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу РФ, ужесточающие наказание за ложные сообщения о заложенных бомбах, сообщает Коммерсант.

Максимальное наказание увеличено с пяти до десяти лет, при этом в кодексе появилась формулировка о «дестабилизации деятельности органов власти». Так в Госдуме отреагировали на волну телефонного терроризма в России: за два месяца в 75 регионах поступило 2 тыс. звонков о минировании вокзалов, банков и других общественных мест. В частности, в сентябре в Вологде из-за анонимных звонков эвакуировали посетителей нескольких торговых центров.

В ноябре 2017 года замначальника столичного управления ФСБ РФ Андрей Яценко приводил данные, что в 75 регионах зафиксировано 2 тыс. таких звонков. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал о 300 млн руб. ущерба по всей РФ. В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные МЧС о минимальном ущербе в 1 млрд руб. по всей стране.

Проект поправок к Уголовному кодексу РФ был внесен в Госдуму группой депутатов и членов Совета федерации под руководством думского спикера Вячеслава Володина. Авторы законопроекта предложили переработать ст. 207 УК РФ о «заведомо ложном сообщении о терроризме»: сейчас по ней полагается максимальное наказание в виде 1 млн руб. штрафа или пяти лет лишения свободы (но лишь при причинении крупного ущерба). В частности, отдельным квалифицирующим признаком преступления было предложено считать такие сообщения, сделанные «в целях дестабилизации деятельности органов власти»,— с наказанием в виде штрафа до 1 млн руб. или лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

В случае если действия виновников преступления привели к смерти граждан «по неосторожности», их предлагается карать тюремными сроками от восьми до десяти лет. При этом в ст. 207 УК РФ также были выделены «объекты социальной инфраструктуры» — больницы, вокзалы, школы, банки и другие учреждения. Ложные сообщения о терроризме на таких объектах наказываются максимальным сроком заключения в три года.

Тэги: ложная тревога, законопроекты
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