В новогодние праздники в Вологду приедут муромские, кирилловские и московские богатыри

20.12.2017 [Общество]

Дружинный лагерь с программой «Богатыри Деда Мороза» развернётся 5 и 6 января в Кремлёвском саду в Вологде. 30 богатырей из исторических клубов Мурома, Москвы и Кириллова оборудуют шатры, навесы, средневековую кухню и кузницу.

Гости средневековой деревни смогут познакомиться с устройством дружинного лагеря, узнать об истории оружейного дела, тактике и построении войск, поучаствовать в мастер-классах: по различным состязаниям, средневековым играм, средневековом тире.

Также реконструкторы проведут индивидуальные и массовые показательные богатырские бои, в которых смогут принять участие вологжане и гости города.

- Мы привезем в Вологду настоящее оружие, наши дружинники опробуют его в бою. Вологжане также смогут померяться силами в бою. Для этого мы раздадим желающим сразиться безопасное оружие - тямбары (ред. - специальные мягкие палки имитирующие мячи),- рассказал корреспонденту Newsvo координатор военно-исторического клуба «Вареж» города Муром Андрей Гаранов. - Будет обязательно площадка игры в «Кубб» - это средневековая смесь шахмат и боулинга.

Изюминкой богатырской программы станет средневековое файер-шоу от дружины «Серебряный волк» из Москвы.

Программа «Богатыри Деда Мороза» организована дирекцией концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды в рамках новогоднего проекта «Рождественская сказка», который пройдёт в Вологде с 30 декабря по 7 января.

 

Тэги: новый год, богатыри
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