Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом

20.12.2017 [Общество]
Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом

Администрация Вологды занимается поиском подрядчика, который на безвозмездной основе снесет сгоревший аварийный дом на Прядильщиков,1.

На то, что развалины дома до сих пор не убраны, жители пожаловались в группу «Вологда в порядке»:

- Руины после поджогов расселённых деревянных домов в 6 мкр. по адресу: ул. Прядильщиков, д. 1. Когда территория будет освобождена от сгоревшего остова и строительного мусора?

Чиновники ответили, что в бюджете денег на снос дома нет, а сейчас они занимаются поиском подрядчика, который бы выполнил эти работы бесплатно.

- В связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств на снос аварийных расселенных домов, Администрацией города Вологды рассматривается вопрос по поиску организации, готовой выполнить работы по сносу аварийного дома по адресу: г. Вологда, ул. Прядильщиков, д. 1 на безвозмездной основе.  Извините, пожалуйста, нас, что не смогли решить ваш вопрос, - говорится в ответе администрации.

Напомним, дом на улице Прядильщиков загорелся поздно вечером 8 октября, огонь уничтожил кровлю, чердачные и межэтажные перекрытия, лестничную клетку, повредил внутреннюю и наружную отделку, стены.

Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", этот дом признали авариным в 2009 году, городская администрация должна была его снести в срок до 1 октября 2017 года. Как и в большинстве других случаев переселения вологжан из ветхого и аварийного жилья, этот срок был нарушен.

Тэги: ветхое и аварийное жилье, переселение
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