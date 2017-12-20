Около 20% доходов Вологодской области уходит в федеральный центр

20.12.2017 [Экономика]

Около 20% доходов Вологодской области уходит в федеральный центр. Об этом, комментируя споры о системе межбюджетных отношений в России, рассказал спикер регионального заксобрания Андрей Луценко.

- Правительство говорит о том, что мы совершенствуем систему межбюджетных отношений, соответственно, те предложения, которые идут от регионов, они услышаны. Не все реализуется, но услышаны. Информация по субъектам в целом есть различная. Уровень финансовой поддержки разный, разная экономическая ситуация в регионе. Есть регионы, в отличие от Вологодской области, которая вышла на безопасный уровень государственного долга, у которых госдолг более 100%. Везде абсолютно разные ситуации, очень часто проблемы связаны с управлением финансов. Я считаю, что в нашей Вологодской области все достаточно позитивно. Тут называлась цифра в 60% от доходов, у нас, по оценке департамента финансов, в федерацию уходит порядка 20%. Соответственно, остальное остается здесь, на уровне региона, - заявил Андрей Луценко.

По словам спикера заксобрания, область способна прокормить себя. Об этом, как считает Андрей Луценко, говорит, например, тенденция снижения госдолга и оптимистичные прогнозы по бюджету.

- Проблемы, конечно, есть, они решаются, поиск финансирования ведется. По дорогам проблема есть, по здравоохранению проблема есть, по ЖКХ, тарифам проблема есть и так далее. Важно, что ведется поиск решения этих проблем и финансирования, - говорит Андрей Луценко.

В конце ноября, выступая в Совете Федерации, Валентина Матвиенко раскритиковала существующую в России систему межбюджетных отношений.

- Просто элементарно: давайте посмотрим, сколько регионы зарабатывают доходов, сколько у них остается и сколько уходит в федеральный центр. Сначала заберут 60 процентов, а потом в ручном режиме как бы делают красивые жесты, решения — чуть-чуть регионам возвращают. От этой системы надо уходить, - заявила Валентина Матвиенко.

Тэги: бюджет, доходы, заксобрание
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