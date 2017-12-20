Сергей Воропанов ответит на вопросы жителей заречной части Вологды

20.12.2017 [Общество]
Сергей Воропанов ответит на вопросы жителей заречной части Вологды

Сегодня Сергей Воропанов встретится с жителями заречной части Вологды. Он ответит на интересующие жителей микрорайона вопросы, а также расскажет о том, как идет стройка школы на улице Северной. Встреча начнется в 19.00 в школе № 14 на Дальней, 32а.

Кроме того, каждые две недели проводятся встречи на Северной 26А со специалистами центра по работе с населением, где жители Вологды могут также задать вопросы о строительстве школы. Следующая встреча состоится уже после новогодних праздников.

По информации МКУ «Градостроительный центр города Вологда», на сегодняшний день в школе поднята «этажность» работ на первом и четвертом блоках здания, они лидируют по фактически выполненным объемам.

На третьем блоке готовы колонны второго этажа, на втором забетонированы чаши малого и большого бассейнов. К строительным работам сейчас привлечено больше 190 человек и 7 единиц техники. Специалисты Градостроительного центра Вологды регулярно проводят совещания с застройщиком и выезжают на объект.

«Сейчас на 100 % выполнены следующие этапы строительно-монтажных работ: подготовительные и земляные работы, монтаж кранов, вынос теплосети и прокладка теплотрассы. Почти на 90 % сделаны стены, колонны и перекрытия цокольного и первого этажей, дренажные работы. Больше чем наполовину – стены, колонны и перекрытия второго этажа, вынос электросетей», – рассказал директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.

 

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"

Тэги: градостроительный центр, школы
Фото vologda-portal.ru
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