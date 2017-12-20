В Соколе в 2019 году построят новую школу

20.12.2017 [Общество]

Четыре школы планируют построить в Вологодской области в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал председатель законодательного собрания региона Андрей Луценко.

- По школам – в бюджете на 2018, 2019, 2020 год предусмотрены средства на строительство школ в Череповце и Вологде, это большие школы, по 1000 с лишним мест (ред. - речь идет о школах на улице Северной и на улице Монтклер). Строительство ведется, все мы знаем. И плюс Кичменгский Городок и Сокол, итого четыре школы. В программе, которая  будет продолжена до 2025 года, там около 20 зданий, которые необходимо бы построить. Но говорить сейчас за горизонт текущего бюджета, наверное, преждевременно, - рассказал журналистам во время пресс-конференции председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Школу в Соколе планируют построить к 2019 году, соответствующая информация есть в программе содействия созданию в Вологодской области новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 -2025 годы. Она будет рассчитана на 528 учащихся.

По данным издания «Сокольская правда», около 800 сокольских детей обучаются во вторую смену. Она есть в трех городских школах из 16. Самая большая нагрузка ложится на школы в центральной части города. Так, в школе № 9, здание которой построено в 1939 году, 44% обучающихся ходят во вторую смену - вместо 350 детей здесь обучаются 537.

Тэги: школы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме
Директора Кадуйской школы №1 вынудили уволиться местные чиновники
В Череповце женщина умерла через 20 дней после родов
В Вологде закрылся обманывавший клиентов «Медцентр»
Активист российского ЛГБТ-движения хочет сделать Великий Устюг новогодней гей-столицей Европы
Два человека погибли в столкновении ВАЗа и иномарки в Тотемском районе
Госдума одобрила повышение пенсий следователям и прокурорам
В администрации Вологды назвали здания, которые больше всего уродуют город с точки зрения рекламы
Программист Великоустюгской ЦРБ набрал кредитов на миллион рублей и признан банкротом
В Вологодском районе «Рено» выехал на встречку и врезался в грузовик: водитель погиб
20.12.2017 [Общество]

Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом

550
0
20.12.2017 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области признал «Стройиндустрию» банкротом

2066
0
19.12.2017 [Общество]

В Вологде закрылся обманывавший клиентов «Медцентр»

5929
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тысячи вологжан могут остаться в Новый год без света из-за долгов
За ложные сообщения о терактах хулиганам будет грозить до 8 лет колонии
В новогодние праздники в Вологду приедут муромские, кирилловские и московские богатыри
Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом
Около 20% доходов Вологодской области уходит в федеральный центр
Сергей Воропанов ответит на вопросы жителей заречной части Вологды
В Соколе в 2019 году построят новую школу
 
18.12.2017 [Общество]

Брошенные хозяевами: фоторепортаж из собачьего питомника в Вологде

2240
0
20.12.2017 [БлогоVO]

Что происходит в школах?

148
0
20.12.2017 [Обзор Прессы]

Мечты сдуваются?

589
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика