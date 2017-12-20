В Соколе в 2019 году построят новую школу

Четыре школы планируют построить в Вологодской области в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал председатель законодательного собрания региона Андрей Луценко.

- По школам – в бюджете на 2018, 2019, 2020 год предусмотрены средства на строительство школ в Череповце и Вологде, это большие школы, по 1000 с лишним мест (ред. - речь идет о школах на улице Северной и на улице Монтклер). Строительство ведется, все мы знаем. И плюс Кичменгский Городок и Сокол, итого четыре школы. В программе, которая будет продолжена до 2025 года, там около 20 зданий, которые необходимо бы построить. Но говорить сейчас за горизонт текущего бюджета, наверное, преждевременно, - рассказал журналистам во время пресс-конференции председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Школу в Соколе планируют построить к 2019 году, соответствующая информация есть в программе содействия созданию в Вологодской области новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 -2025 годы. Она будет рассчитана на 528 учащихся.

По данным издания «Сокольская правда», около 800 сокольских детей обучаются во вторую смену. Она есть в трех городских школах из 16. Самая большая нагрузка ложится на школы в центральной части города. Так, в школе № 9, здание которой построено в 1939 году, 44% обучающихся ходят во вторую смену - вместо 350 детей здесь обучаются 537.