«Вологда-Чеваката» одержала две победы над ивановским «Динамо 2»

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» одержали две победы над ивановским «Динамо 2» в матчах Регулярного чемпионат второго дивизиона Суперлиги.



Первый матч, который состоялся в понедельник, завершился со счетом 38:74 в пользу вологжанок. «Чеваката» уже в первой четверти сумела добиться ощутимого преимущества с разницей в 21 очко (5:26), что и позволило довести в дальнейшем матч до победы.



Накануне прошел повторный матч между этими командами. За первые десять минут вологжанки позволили сопернику набрать только 2 очка, забросив 20. В дальнейшем преимущество «Вологды-Чевакаты» только росло, окончательный счёт - 43:83.



«Вологда-Чеваката» сейчас занимает второе место в Суперлиге 2, имея 16 побед и 2 поражения, и уступает только второй команде оренбуржской «Надежды», у которой две игры в запасе. В следующем туре, 26 и 27 декабря, вологжанки на выезде сыграют со «Спартаком 2» из Ногинска.