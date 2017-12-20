В Великом Устюге не разрешили проводить гей-парад в канун Нового года

Администрация Великого Устюга не разрешила проводить шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов в своем городе. Напомним, заявку о проведении этих мероприятий 31 декабря подал житель Москвы Николай Алексеев, который возглавляет российский правозащитный ЛГБТ-проект.

19 декабря мужчина получил официальный отказ.

«В связи с тем, что улица Кирова в городе Великий Устюг включена в туристический маршрут движения экскурсионных автобусов в период проведения новогоднего туристического сезона, а также является транзитной улицей для большегрузных автомашин, ограничить движение транспорта на данном участке дороги не представляется возможным», - ответил на заявку руководитель администрации МО «Город Великий Устюг» Сергей Кишкин.

По мнению властей Великого Устюга, гей-парады и ЛГБТ-митинги не соответствуют законодательству РФ:

«Информация, содержащаяся в тексте уведомления о проведении публичного мероприятия в форме шествия по улице Кирова в городе Великий Устюг 31 декабря 2017 года с 13:00 часов до 15:00 часов дает основание предположить, что цели запланированного мероприятия не соответствуют положениям Конституции Российской Федерации и нарушают запреты, предусмотренные законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации».

Также в администрации Великого Устюга считают, что проведение шествия с указанными целями в открытых для свободного посещеня местах причинит:

«...моральный вред детям и подросткам, ставшим невольными их свидетелями, оскорбит религиозные и нравственные чувства, нарушит их права и свободы, вызовет негативную реакцию общества и может спровоцировать противоправные действия со стороны лиц, не разделяющих взгляды участников митинга».

С той же формулировкой Николаю Алексееву отказали и в проведении двух митингов 31 декабря на площади Ленина. Цель утреннего митинга – призвать Деда Мороза помочь осуществить мечту российского ЛГБТ-сообщества, то есть поддержать их желание провести в мае 2018 года шествие в Москве. Цель вечернего митинга – призвать власти Великого Устюга превратить город в европейскую новогоднюю гей-столицу.

«Эти решения будут обжалованы в Великоустюгском районном суде Вологодской области, а дело будет при необходимости доведено до Верховного Суда РФ и ЕСПЧ», - написал у себя на странице в социальной сети Николай Алексеев.

Добавим, что Велий Устюг стал 162-м городом России, где поданы уведомления о проведении шествий гей-парадов и ЛГБТ-пикетов.