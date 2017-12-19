Сын Виктора Черномырдина задолжал «Северстали» полмиллиарда рублей

19.12.2017 [Экономика]

12 декабря Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования ПАО «Северсталь» и Газпромбанка к сыну бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина — Виталию Черномырдину, чья задолженность составила свыше 1,6 млрд рублей.

Как пишут «Известия» со ссылкой на «Интерфакс», суд включил в реестр кредиторов должника требования ПАО «Северсталь» в размере 541,8 млн рублей и Газпромбанка в объеме 1,1 млрд рублей. Рассмотрение требования банка «Оренбург» назначено на 13 февраля, а ПАО «Северсталь» — на 27 февраля. Размер требований сторон в материалах дела не называется.

Ранее Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве Виталия Черномырдина отказал ВТБ в аресте имущества на сумму 305,3 млн рублей. В июне текущего года суд зарегистрировал заявление ВТБ с требованием признать Виталия Черномырдина банкротом.

В пресс-службе ВТБ первоначально подтвердили, что речь идет о сыне Виктора Черномырдина, и сообщили подробности, послужившие основанием для обращения в суд. Позднее банк отозвал свой комментарий.

 

Тэги: Северсталь, долги
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