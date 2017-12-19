Программист Великоустюгской ЦРБ набрал кредитов на миллион рублей и признан банкротом

19.12.2017 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области признал банкротом программиста Великоустюгской ЦРБ, который набрал кредитов на миллион рублей и не возвращает их. Всего он задолжал 29 кредиторам, в том числе микрокредитным организациям, таким как «Деньга взаймы».

В решении суда говорится, что с 13 апреля по 8 августа 2017 года 49-летний мужчина оформил займы и кредиты в 29 финансовых организациях: КБ «Ренессанс Кредит», ООО «МКК «Центр Денежной Помощи», ООО «МК «Сирин», КПК «Содействие», ООО «Ломбард Доверие», ООО «КХФ Банк», ООО «МФО «Оптимани», ООО «МигКредит», ООО «МКК «Конга», ООО МКК «АнБизнесИнвест», ООО МКК «Деньга взаймы», ООО МКК «Монеза», ООО МФК «СМСФинанс», ООО «МКК «ГФК», ООО МКК «Русинтерфинанс», ООО МФК «Джой Мани», ООО МКК «Центрфинанс Онлайн», ООО МФК «Займ Онлайн», ООО «Платиза.ру», ООО МФК «Честное слово», ООО МФК «Вэббанкрот», ООО МФК «Займер», ООО МФК «Кредитех Рус», ООО МФК «4финанс», ООО «МФК «Ферратум Раша», ООО «ИА «Займ.ком», ООО МФК «Мани Мен», ООО «Займиго МФК», ООО МФК Турбозайм» (29 кредиторов).

Общая сумма невыплаченной задолженности устюжанина составляет 955 539 рублей 20 копеек.

При этом какое-либо движимое и недвижимое имущество, согласно данным регистрирующих органов, у мужчины отсутствует. С февраля 2015 года он работает в БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» в должности программиста, ежемесячный доход – 17 тысяч рублей. Зарегистрирован устюжанин в деревне Барсуково Великоустюгского района.

В итоге суд признал мужчину банкротом и ввел в отношении его процедуру реализации имущества. При этом суд обязал должника «представить письменные пояснения о необходимости в период с 13.04.2017 по 08.08.2017 возложения на себя обязательств по возврату кредитов и займов перед 29 кредиторами с приложением соответствующих доказательств».

Тэги: кредиты, банкротство
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