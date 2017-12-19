"Новое аварийное жилье" в Молочном и на Окружном шоссе обещают отремонтировать до конца 2017 года

Устранить недостатки в домах, предоставленных переселенцам из ветхого аварийного жилья, планируют до конца 2017 года. Речь идёт о 86-квартирном доме на Окружном шоссе, 22а и 64 квартирном доме на улице Парковой в посёлке Молочное, которые построило в 2017 году ООО "Бриг" из Москвы - та же фирма, которая возвела "новое аварийное жилье" на улице Колхозной в Вологде.

Переехав, жильцы обнаружили, что многие работы выполнены некачественно, и обратились в администрацию города, чтобы их устранить. Кроме того, жильцы дома №10А по улице Парковой осенью вынуждены были жить без горячей воды и отопления. Оба дома строила фирма "Бриг".

И.о. начальника департамента градостроительства Александр Борисовский заверил журналистов, что все недочёты связаны с отделкой помещений и они незначительные. После выявления нарушений в сентябре была создана межведомственная комиссия.

- По Окружному шоссе в настоящее время работы ведутся. Планируем завершить работы до конца текущего года. Всего из 86 квартир в 36 квартирах выявлены замечания. По настоящее время в 24 квартирах работы начаты, в 14 квартирах они завершены полностью, - сказал Александр Борисовский.

В посёлке Молочное в настоящее время выполнен ремонт общественных помещений: лестничной клетки и помещений общего пользования, обследованы все квартиры. Из 64 квартир в 30 квартирах выявлены замечания (ред. - речь идёт о вскрытии потолков). В 23 квартирах натяжные потолки вскрыты для просушки, в трёх квартирах работы завершены полностью.

Все ремонтные работы выполняются в рамках гарантийных обязательств, срок которых - 5 лет.

Добавим, что строительство дома на Окружном шоссе обошлось в 124 млн рублей, а дома на Парковой - в 99,2 млн рублей.