633,2 тысячи рублей потратит администрация Вологды на новые фонари для аллеи проспекта Победы

19.12.2017 [Общество]
633,2 тысячи рублей потратит администрация Вологды на новые фонари для аллеи проспекта Победы

Новые фонари для аллеи проспекта Победы в Вологде приобретут за 633,2 тысячи рублей. Аукцион на поставку осветительных опор с закладными деталями и двумя светильниками, объявленный МБУ «Дорремстрой», выиграло ООО «Союзэнергосервис».

Согласно условиям закупки, фирма должна поставить 24 осветительные опоры с закладными деталями, с двумя светильниками и двумя лампами. Таким образом, один фонарь обойдется городу в 26 383 рубля, а не в 30 000 рублей (начальная цена аукциона).

Как сообщалось ранее, работы по установке новых фонарей на аллее проспекта Победы должны завершиться до конца декабря.

- Будет проведена замена существующих светильников с левой стороны по бульвару проспекта Победы, кроме того, с правой стороны будут установлены 12 светильников, - рассказал заместитель директора МБУ "Дорремстрой" Андрей Губин.

Специалисты МБУ «Дорремстрой» уже провели подготовительные земельные работы по прокладке трубопровода для кабелей будущих светильников.

Отметим, что старые светильники, которые были установлены на аллее несколько лет назад, вышли из строя и не работают.

МБУ "Дорремстрой" было создано в ноябре 2011 года. Основные направления работы - содержание и ремонт дорожных знаков, содержание, модернизация и ремонт светофорных объектов, содержание системы видеофиксации "Безопасный город", нанесение дорожной разметки. Кроме того, муниципальное предприятие контролирует отлов и содержание безнадзорных животных и организует освещение улиц (следит за работой подрядчиков по данным направлениям).

Тэги: дорремстрой
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