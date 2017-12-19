В Вологде магазин канцтоваров прибил свою рекламную вывеску на березу
19.12.2017 [Общество]
В Вологде магазин канцтоваров, работающий по адресу Герцена, 61, прибил свой рекламный указатель прямо на березу.
Фото жителей.
15 декабря жители района пожаловались на такое хамское отношение к деревьям и благоустройству в группу «Вологда в порядке», и в этот же день вывеска была убрана.
Как выяснил Newsvo, по указанному адресу находится магазин канцтоваров «Студент». Насколько нам известно, никакой ответственности за незаконное размещение рекламных вывесок организация не понесла.
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