В Вологде магазин канцтоваров прибил свою рекламную вывеску на березу

В Вологде магазин канцтоваров, работающий по адресу Герцена, 61, прибил свой рекламный указатель прямо на березу.

Фото жителей.

15 декабря жители района пожаловались на такое хамское отношение к деревьям и благоустройству в группу «Вологда в порядке», и в этот же день вывеска была убрана.

Как выяснил Newsvo, по указанному адресу находится магазин канцтоваров «Студент». Насколько нам известно, никакой ответственности за незаконное размещение рекламных вывесок организация не понесла.