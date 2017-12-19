В Вологде 14-летний подросток украл велосипед у покупательницы супермаркета

В Вологде 14-летний подросток угнал велосипед, оставленный без присмотра возле супермаркета, сообщает региональное управление МВД.

К правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Вологды и рассказала, что вечером она решила заехать на велосипеде за продуктами в супермаркет, расположенный на улице Гоголя. Когда женщина вернулась с покупками обратно, транспортного средства она не обнаружила. Ущерб составил порядка 7 тысяч рублей.

Вскоре удалось установить личность подозреваемого в совершении кражи, им оказался 14-летний школьник. Полицейским подросток рассказал, что гулял в районе Заречья, когда увидел велосипед. Он забрал его себе, но, спустя какое-то время, испугался, что кто-нибудь узнает чужое имущество.

- Тогда злоумышленник решил продать транспортное средство своему знакомому, которому сообщил, что это его велосипед и он продает его из-за ненадобности. Полицейские нашли украденное и вернули законной владелице. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с 14-летним юношей и его родителями, - сообщает региональное управление МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».