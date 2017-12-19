На обустройство участков для многодетных семей в 2018 году выделят 6 миллионов рублей

6 миллионов рублей заложено в бюджете Вологды на обустройство дорог к земельным участкам для многодетных семей в 2018 году. Эти средства будут направлены на приведение в порядок границ 300 земельных участков, выделенных в районе Старого шоссе. Об этом рассказал и.о. начальника градостроительства Александр Борисовский.

- Данная территория в настоящее время очень заросшая. Гражданам сложно идентифицировать, что за участок им предлагает администрация, поэтому было принято решение сделать так называемую санацию (ред. - выкорчевывание деревьев, расчистка территории) от зарослей в границах красных линий, чтобы заявители, получив кадастровый номер, могли понимать, какая структура будет складываться: где линия возможной застройки, где будут в перспективе дороги и т.д., и смогли, оценив предлагаемый участок, принять решение - воспользоваться правом бесплатного его получения либо отказаться.

Александр Борисовский также рассказал, что строится дорога на улице Кубинской:

- Запроектированы и ведутся работы по строительству дороги не с твёрдым покрытием (ред. - грунтовая) по улице Кубинской. В текущем году они будут продолжены.

Он уточнил, что на Старом шоссе дорога будет не грунтовая.

По словам Александра Борисовского, площадь каждого участка от 10 до 15 соток. Санацию 300 участков планируют завершить в 2018 году.

- Градостроительный центр разместит муниципальный заказ и подпишет контракт с подрядчиком, который сделает разбивку земельных участков в соответствии с планом и выкорчует заросли. На всех этапах мы будем контролировать эти работы. Сейчас конкретные сроки прогнозировать сложно, так как на них могут повлиять погодные условия – нужно обеспечить доступ к месту работ технике. Задача поставлена – завершить процесс в 2018 году», – пояснил директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.

О том, что администрация Вологды нарушает закон о предоставлении земли многодетным семьям, выделяя им участки в районе Старого шоссе без необходимой инфраструктуры, сообщала в августе городская прокуратура.

Бесплатных земельных участков сейчас ожидают около 2000 семей.

- На очередь поставлено свыше 2800 граждан соответствующих категорий, то есть имеющие трех и более детей. Земельные участки предоставлены по настоящее время 808 номеру.

По словам Александра Борисовского, у города не хватает земли, чтобы обеспечить все нуждающиеся семьи.

- Есть большущая проблема. Город Вологда в существующих границах не обладает таким количеством земельных участков, которые необходимы гражданам для реализации своих прав, и мы всем гражданам разъясняем, что в данном случае земельные участки можно получить на смежных территориях - в Вологодском районе. Там процедура эта происходит быстрее, очередь занимает порядка года. Мне кажется, это достаточно хороший выбор.

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"