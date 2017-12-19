В Бабаево уволили заведующую детским садом, принятую на эту должность незаконно

19.12.2017 [Общество]

В Бабаево уволили заведующую детским садом: проверка показала, что женщина не соответствует предъявляемым к руководителю учреждения требованиям.

В июне этого года начальником управления образования Бабаевского района была принята на должность заведующей детским садом женщина, у которой не было необходимого стажа работы. Кроме того, она не имела дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики.

- Более того, вопреки требованиям закона «О противодействии коррупции» при рассмотрении её кандидатуры аттестационной комиссией района не истребованы необходимые справки о доходах кандидата, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера её супруга и несовершеннолетних детей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, кандидаты на должность руководителя образовательной организации должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, в том числе иметь стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, а также профильное образование.

В итоге по результатам проверки в адрес главы Бабаевского района было внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Представление рассмотрено и удовлетворено: заведующая дестким садом уволена, а начальник управления образования района привлечена к дисциплинарной ответственности.

«Одновременно с этим удовлетворен протест прокуратуры Бабаевского района на локальный акт управления образования района, отменивший, в нарушение положений антикоррупционного законодательства, обязанность кандидатов на замещение руководящих должностей предоставлять справки о своих доходах», - отмечают в областной прокуратуре.

Тэги: детский сад
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