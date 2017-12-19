В Бабаево уволили заведующую детским садом, принятую на эту должность незаконно
В Бабаево уволили заведующую детским садом: проверка показала, что женщина не соответствует предъявляемым к руководителю учреждения требованиям.
В июне этого года начальником управления образования Бабаевского района была принята на должность заведующей детским садом женщина, у которой не было необходимого стажа работы. Кроме того, она не имела дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики.
- Более того, вопреки требованиям закона «О противодействии коррупции» при рассмотрении её кандидатуры аттестационной комиссией района не истребованы необходимые справки о доходах кандидата, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера её супруга и несовершеннолетних детей, - сообщает прокуратура Вологодской области.
Кроме того, кандидаты на должность руководителя образовательной организации должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, в том числе иметь стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, а также профильное образование.
В итоге по результатам проверки в адрес главы Бабаевского района было внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Представление рассмотрено и удовлетворено: заведующая дестким садом уволена, а начальник управления образования района привлечена к дисциплинарной ответственности.
«Одновременно с этим удовлетворен протест прокуратуры Бабаевского района на локальный акт управления образования района, отменивший, в нарушение положений антикоррупционного законодательства, обязанность кандидатов на замещение руководящих должностей предоставлять справки о своих доходах», - отмечают в областной прокуратуре.