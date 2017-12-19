19 елочных базаров откроются в Вологде в канун Нового года

19 елочных базаров откроются в Вологде в декабре. Заявки от предпринимателей, желающих торговать новогодними деревьями, принимаются до 21 декабря в департамент экономического развития города.

Живую ель можно будет приобрести на Торговой площади и площади Чайковского, проспекте Победы, на улицах Мира, Герцена, Дальней, Ильюшина, Карла Маркса, Колхозной, Конева, Ленинградской, Новгородской, Пионерской, Псковской, Текстильщиков, Чернышевского и в селе Молочное.

При этом срубленная самостоятельно новогодняя ель может обойтись вологжанам в четыре тысячи рублей – такова сумма штрафа за незаконную рубку лесных насаждений для физических лиц. На должностных лиц накладывается штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Более того, уже два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности.

В соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств, допустимый объем заготовки ели для новогодних праздников по Вологодской области составляет 59 тысяч штук.

- В 2017 году департаментом лесного комплекса в Вологодском, Грязовецком, Междуреченском и Харовском районах проведены аукционы по продаже права на заключение договора купли - продажи для заготовки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. В ряде районов до конца декабря еще состоятся аукционы. Более 20 лесхозов области будут заниматься реализацией новогодних елей для граждан. Также елочки можно будет приобрести у крупных лесозаготовительных предприятий, где вершинки деревьев остаются после заготовки древесины, - рассказал начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

Чтобы не допустить незаконной вырубки елей перед новым годом, усиливается кратность патрулирования лесов. Кроме того, лесники проводят рейды вместе с полицейскими, проверяют законность перевозимых новогодних деревьев.