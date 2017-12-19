Дорога в деревню Никольского района, куда долго не могли попасть пожарные, оказалась изношена на 90%

Прокуратура Никольского района совместно с ОМВД России по Никольскому району провела проверку по факту непроезжй дороги к деревне Виноград. 8 октября туда не могли попасть пожарные, чтобы потушить горящий дом. Пожарная машина опоздала на место происшествия на 2,5 часа из-за непроезжей дороги.

В итоге выяснилось, что дорога в деревню Виноград просто изношена.

«Износ грунтового покрытия составляет порядка 90%, имеются застой воды в полосе отвода, дефекты дорожного покрытия в виде просадок, проезд по ней транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднен, что создает предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, причинить ущерб их имуществу», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В этой ситуации, по мнению прокуратуры, виноваты должностные лица местной администрации, которые ненадлежащим образом исполняют свои полномочия.