Дорога в деревню Никольского района, куда долго не могли попасть пожарные, оказалась изношена на 90%

19.12.2017 [Общество]

Прокуратура Никольского района совместно с ОМВД России по Никольскому району провела проверку по факту непроезжй дороги к деревне Виноград. 8 октября туда не могли попасть пожарные, чтобы потушить горящий дом. Пожарная машина опоздала на место происшествия на 2,5 часа из-за непроезжей дороги.

В итоге выяснилось, что дорога в деревню Виноград просто изношена.

«Износ грунтового покрытия составляет порядка 90%, имеются застой воды в полосе отвода, дефекты дорожного покрытия в виде просадок, проезд по ней транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднен, что создает предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, причинить ущерб их имуществу», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В этой ситуации, по мнению прокуратуры, виноваты должностные лица местной администрации, которые ненадлежащим образом исполняют свои полномочия.

«По данному факту заместителем прокурора Никольского района в адрес руководителя администрации Никольского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, в проекте муниципального бюджета на предстоящий финансовый год предусмотрены денежные средства на приведение автодороги к деревне Виноград в соответствие с требованиями действующего законодательства», - заключили в прокуратуре.

 

Тэги: дороги, пожар
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