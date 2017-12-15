В Градостроительном центре Вологды рассказали о самых популярных кадастровых услугах среди вологжан

В МКУ «Градостроительный центр города Вологды» поделились секретами кадастра.

«Кадастровые работы — это комплекс инженерных услуг, которые состоят из сбора информации о недвижимости, анализа полученных данных и их регистрации. Так или иначе с кадастровыми работами сталкиваются все, даже жители многоквартирных домов. Целью кадастровых работ считается получение достоверной информации о недвижимости, которая позволяет провести кадастровый учёт и законно оформить право собственности», - рассказывают в градостроительном центре.

Специалисты центра уже почти 10 лет оказывают различные виды кадастровых работ и на основании этого опыта составили ТОП-6 кадастровых услуг.



На первом месте стоит постановка на кадастровый учёт. Кадастровые работы при постановке объекта на учёт предполагает оформление всех необходимых документов и материалов. Вся жилая и нежилая недвижимость подлежит этой процедуре независимо от формы собственности, использования, целевого назначения.



На втором месте - уточнение границ земельного участка, при котором кадастровый инженер точно определяет территорию участка, и данные вносятся в необходимую документацию. Третье место занял раздел земельного участка.

«При этой процедуре образуется несколько объектов недвижимости с одинаковыми или разными правовыми статусами, которые устанавливаются документацией кадастровых работ», - говорят в градостроительном центре.

Далее идет разработка межевого плана, он необходим для установления точных границ земельного участка. Завершают ТОП выдача кадастрового паспорта и подготовка кадастровой выписки. Паспорт необходим для легального владения недвижимостью и заключения сделок. Этот документ содержит всю общую, техническую и правовую информацию. Когда требуются только часть сведений, выдаётся кадастровая выписка.

Заказать кадастровые услуги можно в Градостроительном центре по адресу Советский пр., 2.