В Вологде ночью пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции

16.12.2017 [Происшествия]

В Вологде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали водителя с признаками опьянения 

Сегодня во время ночного патрулирования в Молочном экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль марки "Киа Рио", который ехал с выключенными фарами. Сотрудники Росгвардии  начали преследовать машину на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, неоднократно требуя остановиться. Однако водитель попытался скрыться от наряда, создавая опасность для других участников дорожного движения.  

Патруль Росгвардии запросил по радиостанции помощь другого наряда, дежурившего в этом районе. Спустя 10 минут бойцы вневедомственной охраны блокировали движение "Киа Рио". Водителем оказался 31-летний житель Вологды, кроме него в салоне иномарки находились еще трое мужчин. От всех исходил резкий запах алкоголя.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, водитель был не только пьян, но и лишен права управления. Водитель был передан прибывшему наряду ДПС ГИБДД и направлен на медицинское освидетельствование.

Тэги: пьяные водители
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