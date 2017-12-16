В Вологде ночью пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции

В Вологде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали водителя с признаками опьянения



Сегодня во время ночного патрулирования в Молочном экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль марки "Киа Рио", который ехал с выключенными фарами. Сотрудники Росгвардии начали преследовать машину на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, неоднократно требуя остановиться. Однако водитель попытался скрыться от наряда, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Патруль Росгвардии запросил по радиостанции помощь другого наряда, дежурившего в этом районе. Спустя 10 минут бойцы вневедомственной охраны блокировали движение "Киа Рио". Водителем оказался 31-летний житель Вологды, кроме него в салоне иномарки находились еще трое мужчин. От всех исходил резкий запах алкоголя.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, водитель был не только пьян, но и лишен права управления. Водитель был передан прибывшему наряду ДПС ГИБДД и направлен на медицинское освидетельствование.