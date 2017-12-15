Госдума одобрила повышение пенсий следователям и прокурорам

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о повышении зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета, сообщает портал Право.ru.

В настоящее время пенсионное обеспечение бывших сотрудников прокуратуры и СК осуществляется в соответствии с нормами закона о пенсиях для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы. В то же время авторы законопроекта отмечают – оклады денежного содержания прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета, из которых исчисляются пенсии, зависят от окладов судей и не увеличиваются по аналогии с пенсионным обеспечением бывших военных.

Законопроект о повышении пенсий сотрудникам прокуратуры и СК внесло на рассмотрение правительство РФ. С 1 февраля 2018 года они получат ежемесячную надбавку к пенсии в размере, соответствующем размеру доплаты за классный чин, с применением коэффициентов, которые будут устанавливаться президентом. Надбавка положена прокурорам, научным и педагогическим работникам органов и организаций прокуратуры и членам их семей, сотрудникам СКР и членам их семей. В среднем прибавка для таких "пенсионеров" составит 6–7 тыс. руб.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а в случае одобрения верхней палатой парламента – на подписание к президенту.