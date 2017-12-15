Директору Кадуйской школы №1 пришлось уволиться после травли чиновниками

Наталья Рюмина

Директор школы № 1 им. Судакова в Кадуе Ольга Кузнецова уволилась, не выдержав давления районного управления образования. Напомним, женщина предала огласке проблемы школы с ремонтом, на который долгое время не выделяли денег, а когда работы были частично выполнены, они оказались настолько некачественными, что крыша потекла снова. Но вместо того, чтобы устранить протечки, чиновники решили устранить директора.

Напомним, школу «приняли» с грибками и плесенью. Прокуратура области предположила, что часть денег, выделенных на ремонт школы в 2016 году, могла быть похищена. Ответственность за некачественный ремонт крыши здания школы понесла Ольга Кузнецова, хотя работы были проведены еще до ее прихода в должность. Подрядчик был нанят Кадуйским управлением образования, однако там ни за что нести ответственность не хотят.

Такие тазики и ведра пришлось ставить в школе после ремонта крыши. Скриншот видео телеканал ВГТРК

Козел отпущения

После телесюжета ВГТРК о проблемах с кровлей в школу № 1 в Кадуе нагрянула прокурорская проверка. Несмотря на то, что проблемы с крышей в учебном заведении существуют уже не один десяток лет, ответственность за это местная администрация переложила на Ольгу Кузнецову, которая стала директором школы лишь в январе 2017 года.

Ольга Николаевна начала решать проблемы с ремонтом кровли, обратилась в профсоюз, ее поддержали родители. Однако после того, как ситуация была предана огласке, на директора «посыпались» выговоры и замечания от местной администрации. Районная администрация попросила Ольгу Кузнецову написать заявление на увольнение по собственному желанию.

- Одно замечание было еще весной, ну, такое было у всех директоров. В августе – выговор, после выхода ролика (ред. – имеется в виду телесюжет), за антисанитарное состояние (грибки и плесень). Этот выговор я оспариваю в суде, сейчас идет судебное разбирательство. Далее было замечание, в октябре, за нагрузку. Бесконечные внеплановые проверки, замечание, выговор, замечание - в этом чувствовалась умышленность действий работодателя. Итогом следующего дисциплинарного взыскания могло стать увольнение», - рассказывает Ольга Кузнецова.

Бесконечные замечания сказались на здоровье. Женщина решила уволиться сама, чтобы не ждать, когда ее уволят по статье. Теперь она осталась без работы, а в другую школу ее не берут.

«Таблетки прописали, как для пожилых. Сразу после увольнения меня пригласила на работу директор второй школы Кадуя. Однако вынуждена была, видимо, отказать мне, объяснив отказ тем, что основной сотрудник, на место которого хотели меня взять, передумала увольняться», - продолжает Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова. Скриншот видео телеканал ВГТРК

Кто виноват?

- Ремонтные работы в школах контролируются управлением образования и муниципалитетом, который является учредителем школы. Не думаю, что в Кадуе было сделано исключение, - говорит председатель профсоюза работников образования города Череповца Наталия Кукушкина.

Однако в самом управлении образования Кадуйского района признавать свою ответственность не хотят. Корреспонденту Newsvo по телефону в приемной управления ответили, что в школе была создана комиссия для принятия крыши после ремонта и попытались перенаправить журналиста в школу. А когда вопрос об ответственности управления образования в сфере контроля ремонтов был задан повторно, на другом конце трубки снова попросили обратиться в школу и… бросили трубку.

Управление образования Кадуйского района является структурой администрации района, на сайте которой, в частности, сказано, что к полномочиям управления образования муниципального района относится «обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий».

Напомним, что капитальный ремонт крыши школе № 1 в Кадуе требуется уже почти 20 лет. О том, что ремонта не было уже давно, было написано в сентябре 2016 года на сайте администрации Кадуйского района:

Местные власти озвучивают суммы, которые тратят на ремонт кровли, но не говорят о том, кто в самом управлении образования несет ответственность за то, что проблема не решается и кто несет ответственность за принятие работ, которые были выполнены подрядчиком некачественно.

Напомним, крышу в школе ремонтировала фирма «КадуйСтройГарант» Андрея Яковлева, которую наняло для этих работ районное управление образования.

«Меня возмущают такие ситуации. Это же по всей стране происходит. Я вообще считаю это настоящим саботажем и вредительством со стороны местных властей, которые, защищая себя, виновными делают руководителей бюджетных учреждений, которые де-факто никаких средств не имеют и должны как-то выкручиваться и содержать учреждения при скудном финансировании (отсюда, кстати и все сборы/поборы с родителей). "Денег нет, но вы держитесь», - комментируют ситуацию Наталия Кукушкина.

Кто восстановит справедливость?

Бывшего директора школы, по сути, защитить некому. Никто не стал разбираться, когда в школе появилась плесень. Прокуратура опиралась на акты принятых работ, которые были подписаны Ольгой Кузнецовой после вступления в должность – в 2017 году, тогда как основные работы были проведены в 2016 при бывшем директоре Екатерине Смелковой. А она сейчас работает в администрации Кадуйского района.

Все трудовые отношения в школе полностью регулируются муниципалитетом, поэтому, как нам сказали в департаменте образования Вологодской области, они не могут вмешаться в ситуацию и указывать, кого брать на работу, а кого увольнять, кому давать выговор, а кому нет.

«Защитить, помочь разобраться в ситуации бывшему директору может только местный профсоюз и суд», - сказали в департаменте.

Только вот статьи закона о том, что человека «выживают» с места работы, нет.