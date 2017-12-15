Более 11 тысяч фонарей освещают улицы Вологды

11 119 светильников наружного освещения работают на улицах Вологды. По нормативам, доля действующих фонарей, которые работают в вечернее и ночное время, должна составлять не менее 95% от общего количества светильников.

Специалисты МБУ «Дорремстрой» ежегодно заключают договор на передачу электрической энергии по сетям до установок наружного освещения с АО «Вологдаоблэнерго». Его сотрудники обеспечивают бесперебойную передачу электрической энергии, а в случае аварии на электрических сетях устраняют повреждения в кратчайшие сроки.

Кроме того, энергетики обеспечивают соблюдение требований по эксплуатации электрических сетей, средств релейной защиты, противоаварийной и ремонтной автоматики, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, защиты оборудования и линий электропередач, технологически присоединенных к установкам наружного освещения.

Договор на покупку электрической энергии с ОАО «Вологодская сбытовая компания» также заключается ежегодно специалистами МБУ «Дорремстрой».

- В обязанности сбытовой компании входит закупка в необходимом количестве и надлежащего качества электрической энергии для работы установок наружного освещения улиц, - говорят в «Дорремстрое».

Со своей стороны муниципальное предприятие обеспечивает учет и оплату потребленной электрической энергии.