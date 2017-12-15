Более 11 тысяч фонарей освещают улицы Вологды

15.12.2017 [Новости компаний]

11 119 светильников наружного освещения работают на улицах Вологды. По нормативам, доля действующих фонарей, которые работают в вечернее и ночное время, должна составлять не менее 95% от общего количества светильников.

Специалисты МБУ «Дорремстрой» ежегодно заключают договор на передачу электрической энергии по сетям до установок наружного освещения с АО «Вологдаоблэнерго». Его сотрудники обеспечивают бесперебойную передачу электрической энергии, а в случае аварии на электрических сетях устраняют повреждения в кратчайшие сроки.

Кроме того, энергетики обеспечивают соблюдение требований по эксплуатации электрических сетей, средств релейной защиты, противоаварийной и ремонтной автоматики, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, защиты оборудования и линий электропередач, технологически присоединенных к установкам наружного освещения.

Договор на покупку электрической энергии с ОАО «Вологодская сбытовая компания» также заключается ежегодно специалистами МБУ «Дорремстрой».

- В обязанности сбытовой компании входит закупка в необходимом количестве и надлежащего качества электрической энергии для работы установок наружного освещения улиц, - говорят в «Дорремстрое».

Со своей стороны муниципальное предприятие обеспечивает учет и оплату потребленной электрической энергии.

Тэги: дорремстрой
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце женщина умерла через 20 дней после родов
В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной
Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
В Вологодском районе столкнулись три автомобиля
Два человека погибли в столкновении ВАЗа и иномарки в Тотемском районе
Замначальника ВИПЭ ФСИН приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки
В Устюженском районе "Киа Спектра" врезалась в грузовик: погиб 18-летний пассажир
Депутат Вологодской гордумы Михаил Ноздрачев возглавил штаб Ксении Собчак в Вологде
15.12.2017 [Общество]

В Вологодской области количество незаконных рубок древесины за год выросло на 25%

449
0
15.12.2017 [Общество]

В Фетинино Вологодского района незаконно пытаются объединить школу и детский сад

1056
0
14.12.2017 [Общество]

Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме

4604
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Госдума одобрила повышение пенсий следователям и прокурорам
Директору Кадуйской школы №1 пришлось уволиться после травли чиновниками
Более 11 тысяч фонарей освещают улицы Вологды
Историческую книгу рецептов «Секреты вологодской кухни» презентуют в Вологде
В Вологодской области количество незаконных рубок древесины за год выросло на 25%
В областной клинической больнице №2 в Череповце установили новый лифт
Около 500 млн рублей направят на ремонт дворов и общественных пространств в Вологодской области в 2018 году
 
15.12.2017 [Общество]

Директору Кадуйской школы №1 пришлось уволиться после травли чиновниками

795
0
15.12.2017 [БлогоVO]

Пресс-конференция Путина год назад

1145
0
15.12.2017 [Обзор Прессы]

"Отступать мы не собираемся"

246
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика