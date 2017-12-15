Историческую книгу рецептов «Секреты вологодской кухни» презентуют в Вологде

18 декабря в библиотеке имени Бабушкина в Вологде пройдёт презентация книги вологодского историка Дарьи Гуторовой «Секреты вологодской кухни». В ней она рассказывает, что чаще всего готовили наши предки, и в чем изюминка вологодских блюд.

- Дарья по образованию и кулинар, и историк, благодаря двум образованиям получилась очень интересная книга: в ней можно узнать и об особенностях кухни районов Вологодской области ( ред. найти рецепты блюд с использованием толокна, репы, брюквы и т.д.) и познакомиться с вологодскими художниками, писателями и т.д., памятниками архитектуры. Мы долго думали над оформлением книги и пришли к тому, что в оформление хорошо ложатся изделия промыслов: черно, кружево и т.д. Их и взяли. Это видно сразу: по обложке книги. На мой взгляд, книга уникальна,- рассказала сотрудница библиотеки Елена Рогачёва.

Издание будет интересно как взрослым, так и детям от 6 лет. Тираж книги - 3000 экземпляров. Завтра она уже поступит в продажу. Купить "Секреты вологодской кухни" можно будет в книжных магазинах города.

Презентация книги пройдет в большом зале областной библиотеки. Начало в 18.00.