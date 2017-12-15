В Вологодской области количество незаконных рубок древесины за год выросло на 25%

Количество незаконных рубок древесины в Вологодской области за год увеличилось на четверть, сообщает сайт областного правительства.

- В 2017 году на территории области уже выявлено 410 незаконных рубок, что на 25% превышает показатели прошлого года. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 77 тыс. кубометров, а ущерб составил более 520 млн. рублей, - заявил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

При этом 41% всех незаконных рубок области, были выявлены Бабушкинском районе: 166 случаев объемом 29,4 тыс. кубометров. Ущерб - 256,8 млн. рублей (48% общего ущерба).

Кроме этого, в 2017 году произошло значительное увеличение количества незаконных рубок в Сокольском районе, их зарегистрировано 58 (14% всех случаев по области) объемом 17,9 тыс. кубометров (23% от общего объема).

С 1 ноября 2017 года департамент лесного комплекса направил в Бабушкинский район дополнительные автопатрули государственных лесных инспекторов из других районов области. В результате интенсивность патрулирований выросла более, чем в 5 раз.

В результате принятых мер в ноябре 2017 года на территории Бабушкинского района обнаружено 6 незаконных рубок леса. Все они выявлены по «горячим следам» и имеют перспективу на раскрытие.

Кроме того, в январе 2018 года в Бабушкинский район передадут снегоходы из других территориальных отделов - государственных лесничеств для патрулирования труднодоступных районов, в том числе совместно с правоохранительными органами.

В Вологодской области в настоящее время передано в аренду с целью легальной заготовки древесины 478 лесных участков. Допустимый объем вырубки леса по этим договорам составляет 16,6 млн. кубометров – это 56 % от общей расчетной лесосеки области. По результатам аукционов с субъектами малого и среднего бизнеса в текущем году заключен 561 договор купли-продажи лесных насаждений объемом 1 млн. 246 тыс. кубометров древесины, для обеспечения муниципальных нужд заключено 39 договоров объемом 110 тыс. кубометров.