В областной клинической больнице №2 в Череповце установили новый лифт

В Череповце в Вологодской областной клинической больнице №2 установили новый лифт для перевозки пациентов. Кабина, предназначенная специально для лечебно-профилактических учреждений, приспособлена для маломобильных групп населения – оборудована удобными поручнями, кнопками со шрифтом Брайля, яркими светильниками. Пользование лифтом абсолютно безопасно и возможно даже во время пожара. Стоимость работ и нового оборудования составила 2,6 млн рублей.

В 2017 году в больнице прошли масштабные работы. Так, был проведен капитальный ремонт соматического корпуса. На первом этаже отремонтированного здания разместилась обновленная областная консультативная поликлиника. Врачи больницы ведут здесь специализированный прием пациентов из Череповца и северо-западных районов по самым востребованным направлениям: хирургия, кардиология, неврология, оториноларингология, нейрохирургия, проктология, гинекология, эндокринология и др. На втором этаже расположится онкологическое отделение. Планируется, что в следующем году капремонт старейшего здания больницы будет продолжен. Теперь очередь за урологическим и оториноларингологическим отделениями.

Текущий ремонт в этом году выполнен в отделениях неотложной кардиологии и анестезиологии-реанимации № 2, где лечение проходят пациенты с острыми нарушениями кровообращения и инфарктами.

- Благодаря поддержке попечителей, отремонтировано фойе главного корпуса больницы. На общей площади в 245,9 кв. м произведена отделка гипсокартоном и покраска стен, устройство керамогранитного пола, смонтированы подвесные потолки со встроенными светодиодными светильниками, обновлено крыльцо, установлено витражное ПВХ-остекление, противопожарные двери, новые радиаторы отопления. Для комфортного пребывания посетителей и пациентов здесь разместили современные диваны и кресла, зеркала с полками, обновили гардероб. Холл украшен искусственными растениями, - рассказали в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Общая площадь помещений клинической больницы, отремонтированных в 2017 году, составила более 3 тыс. кв. м. В 2018 году программа ремонтов будет продолжена.