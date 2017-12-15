Около 500 млн рублей направят на ремонт дворов и общественных пространств в Вологодской области в 2018 году

15.12.2017 [Общество]

Полмиллиарда рублей направят на ремонт дворов и общественных пространств Вологодской области в следующем году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

- В 2017 году мы достойно реализовали программу в области. Как и обещали, мы полностью контролировали ход проекта – от определения списка дворов до приемки благоустроенных территорий. Сейчас нам необходимо, не сбавляя темп, продолжать реализацию проекта. В федеральном бюджете уже заложены средства на эти цели - в течение пяти лет на благоустройство будет направлено как минимум 125 миллиардов рублей, - отметил председатель ЗСО Андрей Луценко.

В 2018 году в Вологодской области география программы будет расширена. В ней примут участие областная столица, моногорода (Череповец, Сазоново, Сокол, Красавино), исторические поселения (Белозерск, Великий Устюг, Тотьма) и населенные пункты, где проживает более 1000 человек в 25 районах Вологодской области.

В этом году в Череповце, Вологде, Красавино, Сазоново и Соколе – было отремонтировано 126 дворов и 9 общественных территорий.

- Финансирование проекта составило 440 миллионов рублей. Из них большая часть – 218 миллионов - средства из федерального центра, 134 миллиона рублей было выделено из областного бюджета, 100 миллионов - из бюджета Вологды, 400 тысяч – из бюджета Великоустюгского района, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

При этом Вологда и Череповец реализовывали программу по-разному:  власти областной столицы провели централизованный выбор подрядчика. Были определены три компании, одна из которых выполнила порядка 50% всех работ, остальную часть - две других. Мэрия Череповца выделяла  средства управляющим компаниям в виде субсидий, после чего именно УК определяли подрядчиков.

В Сазоново ремонтные работы постарались в первую очередь провести там, где дворовая территория относилась сразу к нескольким домам. Это позволило при минимальных затратах помочь большему количеству людей.

Тэги: благоустройство, ремонт дворов
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