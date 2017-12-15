Бесплатные автобусы из Великого Устюга до поселка Кузино начали ездить с 15 декабря

15.12.2017 [Общество]

На период ледостава в Великоустюгском районе организованы бесплатные автобусы из Великого Устюга до посёлка Кузино. Автобусы будут перевозить людей, пока на реке не установится лёд.

- Сегодня первый пробный рейс. Доедем - не доедем, пока не знаем. С утра подмёрзло всё, сейчас у нас дождь идёт. Высокие спуски, подъёмы. Время в пути около пяти часов, поэтому только сидячие места. Всего их 30. Нужна предварительная запись, желающие уже есть. Ездить будем от 10 пассажиров. С Великого Устюга автобус отправляется с автовокзала в 16:30 потом едет в село Усть-Алексеево, затем в деревню Теплогорье, потом в Поодосиновец, Демьяново, затем Пальма, Ильинское. Конечная остановка посёлок Кузино. Время прибытия 22 - 22:30. Оттуда, соответственно в 22:30-23:00, едет обратно. И еще один рейс в воскресенье. В 11:00 выезжает из Великого Устюга, соответственно из посёлка Кузино выезд ориентировочно в 16:00. В Кузино автобус будет ездить от магазина "Ассорти",- рассказал начальник управления строительства, транспорта, дорожного хозяйства и экологии Великоустюгского района Сергей Пешков.

Чтобы попасть на спецрейс, необходимо заранее записаться по тел. 2-41-94 (администрация Великоустюгского района), 72-1-38, 72-1-04 (администрация ГП Кузино).

Тэги: автобусы
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