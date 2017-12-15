В Грязовецком районе мужчина зарезал ножом заподозрившую его в неверности сожительницу

15.12.2017 [Происшествия]

В Грязовецком районе осудили мужчину, который зарезал ножом заподозрившую его в неверности сожительницу. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Трагедия произошла 28 сентября этого года в посёлке Вохтога по месту жительства.

- Следствие и суд установил: во время совместного распития спиртных напитков 39-летний мужчина поссорился с заподозрившей его в неверности 44-летней сожительницей. В ходе конфликта он ударил ее кухонным ножом в область груди. От причиненного ранения потерпевшая скончалась на месте  происшествия,- сообщается на сайте регионального СК.

Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. В ходе следствия он был заключён под стражу.

Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: убийство, пьянка
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