В Вологде наркоман напал на полицейского с отверткой

15.12.2017 [Происшествия]

В Вологде завели уголовное дело на наркомана, который напал на полицейского с отверткой, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, 27 ноября 34-летний подозреваемый нанес сотруднику полиции удар отверткой около дома на Пошехонском шоссе. Удар пришелся по руке, которую тот подставил, защищаясь.

Выяснилось, что употреблявший наркотики мужчина был заподозрен полицейскими в приобретении запрещенного вещества. Во время задержания подозреваемый попытался избавиться от наркотиков и оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, ударив одного из них отверткой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении находившегося при исполнении должностных обязанностей представителя власти». Расследование продолжается.

Тэги: наркотики, нападение
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