За последние два года в Вологде появились 32 новые улицы

15.12.2017 [Общество]
За последние два года в Вологде появились 32 новые улицы

За последние два года на карте Вологды появились 32 улицы, 19 переулков и один проспект.

Это связано с тем, что территория областной столицы значительно увеличилась. По официальным данным, сейчас в городе проживают 313 тысяч человек - на 20 тысяч человек больше, чем десять лет назад. Целые микрорайоны появились не только благодаря коммерческим фирмам, но и при поддержке государственных программ по переселению граждан из ветхих и аварийных домов,

Специалисты департамента градостроительства администрации города Вологды называют процесс присвоения улицам названий творческим, поскольку при этом этом надо учесть не только историю территории, но и пожелания местных жителей.
Так, в Щеглино в прошлом году появилась улицы Владимирская, Суздальская, Ивановская и Даниловский переулок.

Проспект имени Игоря Баталова появился в 2017 году в Южном микрорайоне Вологде. Предложение назвать одну из улиц Вологды именем Героя России поступило от школы № 25.

 

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"

Тэги: улицы, градостроительный центр
Фото: vologda-portal.ru
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